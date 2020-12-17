Заднепряный исключен из членов Республиканской партии труда и справедливости

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный исключен из членов партии. Такое решение принято на внеочередном XIII съезде РПТС, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности председателя партии Александр Степанов.

"На съезде выступили 15 членов. Кроме того, кто не смог приехать в связи с эпидситуацией, прислали рукописные письма, и мы их зачитали. Решение было принято единогласно всеми делегатами съезда", - рассказал Александр Степанов.

По его словам, этот вопрос назревал уже давно. "Разногласия накапливались. В этом году появились более серьезные вещи, компрометирующие нашу партию, в том числе призывы к стачкам. Также была предпринята попытка изменить политическую линию партии в сторону оппозиции", - отметил и.о. председателя.

Александр Степанов подчеркнул, что во время внеочередного съезда были соблюдены все необходимые процедуры. Все документы переданы в Министерство юстиции.

"Партия направила нам все документы о внеочередном съезде. Исходя из представленных документов - решение об исключении Василия Заднепряного из членов Республиканской партии труда и справедливости является правомочным", - добавили в Минюсте.

Республиканская партия труда и справедливости создана 26 июня 1993 года. С 2006 года ее председателем являлся уроженец Украины Василий Заднепряный.-0-