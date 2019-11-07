ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 7 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:05 Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад – какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября Общество
09:00 Выборы в Совет Республики пройдут сегодня в Беларуси Политика
09:00 Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе Президент
09:00 Картина дня: открытие объектов к 7 ноября, снижение ставки рефинансирования и книжный зубр Общество
06.11.19
06.11.19 23:36 Катрин Денев перенесла ишемический инсульт В мире
06.11.19 23:09 В Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества В мире
06.11.19 22:21 Канадский голкипер Дэнни Тэйлор вернулся в "Динамо-Минск" Спорт
06.11.19 22:10 В голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию В мире
06.11.19 21:25 Граждане Польши смогут въезжать в США без виз с 11 ноября В мире
06.11.19 20:53 Беларусь ограничила ввоз свинины из провинции Республики Корея из-за АЧС Экономика
06.11.19 20:50 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Франции из-за птичьего гриппа Экономика
06.11.19 20:27 Белорусские компании в первые дни выставки в Шанхае подписали контракты более чем на $150 млн Экономика
06.11.19 20:12 Пилотный проект "Мобильный почтальон" запустили в Оршанском районе Регионы
06.11.19 19:54 Юные хоккеисты из четырех стран поспорят за Кубок Президентского спортивного клуба Спорт
06.11.19 19:44 Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $756,2 млн Общество
06.11.19 19:22 Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2020 год Общество
06.11.19 19:14 Белорусские предприятия представили продукцию на Food Expo Qazaqstan в Алматы Экономика
06.11.19 18:35 Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Воронежской области из-за оспы Экономика
06.11.19 18:31 Правительство утвердило порядок строительства водозаборных сооружений Экономика
06.11.19 18:08 Беларусь ограничивает поставки скота из региона Швейцарии Экономика
06.11.19 18:07 Обновленное здание суда открыли в Барановичах Регионы
06.11.19 17:58 Беларусь ограничила ввоз птицы из трех регионов России из-за болезни Ньюкасла Экономика
06.11.19 17:46 Правительство предоставит гарантии Беларусбанку по кредитам сахарных заводов Экономика
06.11.19 17:41 Беларусь и Египет активизируют межпарламентские контакты Политика
06.11.19 17:30 Бывший директор Департамента по авиации Минтранса осужден за взятки на 9 лет колонии Происшествия
06.11.19 17:23 Беларусь и Япония подписали три грант-контракта на поставку медоборудования Общество
06.11.19 17:21 Румас: Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста Регионы
06.11.19 17:13 Вибор Мулич: в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО Экономика
06.11.19 17:09 Лидский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!" Регионы
06.11.19 16:58 Петришенко: общежитие Минского колледжа искусств - вклад в будущее нашей культуры Регионы
Все новости
Все новости
Общество
07 ноября 2019, 09:05

Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад – какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября

Во время открытия пансионата в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова
Во время открытия пансионата в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова

В Беларуси к 7 ноября каждый год открываются новые объекты. Реконструкция и ввод в строй мостов, детских садов, амбулаторий, объектов спортивной инфраструктуры стали уже доброй традицией, своеобразным подарком страны ее жителям. Какие важные социальные и производственные объекты открылись в Беларуси к празднику в нынешнем году – в обзоре БЕЛТА.

Пансионат для пациентов и их сопровождающих в Боровлянах

Пансионат в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова открыли с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Во время церемонии открытия
Во время церемонии открытия

Всего в пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Здесь будут размещаться пациенты, приезжающие на обследование, и те, кто находится на амбулаторном лечении и не нуждается в специальной медпомощи. Заселяться сюда могут и сопровождающие пациентов родственники, а также иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ.

Номер в пансионате
Номер в пансионате

Открывая объект, Александр Лукашенко подчеркнул, что этот пансионат в первую очередь задумывался и строился как место, где могут на какое-то время остановиться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Ведь прежде им приходилось искать и снимать недешевое жилье в Минске или пригороде, что для многих финансово сложно. "Драть шкуру с людей, которые попали в беду, нельзя. Надо сделать для людей. Да, это не должно быть в убыток, окупать здание надо. Но не за счет бедолаг", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что если будет необходимость, то подобные объекты будут создавать и в дальнейшем. При этом они должны быть доступны для людей в части стоимости проживания и питания.

Автомобильный мост через реку Сож

Новый мост в Гомельском районе также сдали в эксплуатацию в преддверии 7 ноября. Открытие движения по путепроводу через реку Сож - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) стало знаковым событием как для жителей областного центра, так и для тех, кто пользуется трассой Е95.

Мост открывают (слева на право) помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, премьер-министр Сергей Румас, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко
Мост открывают (слева на право) помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, премьер-министр Сергей Румас, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

Длина моста составила 544 м. В строительстве использовались новейшие технологии и отечественные материалы. В возведении объекта принимали участие 130 человек, работы велись в три смены.

Новый путепровод свяжет не только Гомель с Россией и Украиной, но и будет способствовать развитию транспортных инфраструктурных проектов, направленных на постепенный отток автомобилей из центра города и, как следствие, на улучшение его экологии.

Новый бассейн в минском микрорайоне Шабаны

В минском микрорайоне Шабаны открылся новый бассейн "Волат".

В бассейне в одну смену могут плавать 70 человек: 50 - в большой чаше и 20 - в малой (детской). Созданы условия для занятия людей с ограниченными возможностями, обустроена комната сухого плавания, благоустроена прилегающая к зданию территория.

Открывая объект, глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила, что спрос населения на здоровый отдых в бассейне необходимо удовлетворять, поэтому программа строительства таких объектов будет продолжена.

Петришенко: общежитие Минского колледжа искусств - вклад в будущее нашей культурыПетришенко: общежитие Минского колледжа искусств - вклад в будущее нашей культуры
Шестиэтажное общежитие построено по поручению главы государства. В нем предусмотрено 48 жилых ячеек блочного типа по две комнаты на два и три человека.

Новый детский сад в Лиде

Новый детский сад на 230 мест открыли в молодом районе Индустриальный, где возводится немало жилья.

Учитель-дефектолог Александра Качалко с детьми
Учитель-дефектолог Александра Качалко с детьми

Современным оборудованием оснащены помещения для групп, спортивный и музыкальный залы, пищеблок. Работают компьютерный кабинет и сенсорная комната, имеется бассейн.

Полностью укомплектован и штат работников. Создано около 70 рабочих мест, на работу приняты и 11 молодых специалистов.

Детская амбулатория в новом микрорайоне Ольшанка

Детскую амбулаторию открыли в Ольшанке - одном из самых молодых и густонаселенных районов Гродно.

Во время открытия амбулатории
Во время открытия амбулатории

Объект рассчитан на 70 посещений в смену и будет обслуживать около 6 тыс. детей. Штат - около 30 специалистов - укомплектован полностью.

Старшая медсестра Ольга Цимбота в амбулатории
Старшая медсестра Ольга Цимбота в амбулатории

Здесь созданы необходимые условия для оказания первичной помощи. На базе амбулатории открыта и собственная лаборатория. В здании есть кабинеты для приема у педиатров, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, ингаляторий и комната здорового ребенка.

Еще один объект введен в эксплуатацию в Гродно в жилом районе Грандичи - в новом микрорайоне открыли городскую дорогу.

Глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман, Директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский, Главный инженер Игорь Сирота открывают улицу имени Виктора Саяпина
Глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман, Директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский, Главный инженер Игорь Сирота открывают улицу имени Виктора Саяпина

Опоясывающая район четырехполосная улица названа в честь историка и краеведа Виктора Саяпина, автора более трех десятков книг о Гродно.  Строилась она с учетом растущих транспортных потребностей района. Улица свяжет Грандичи с двумя другим районами - Заболотью и Девятовкой. Пройдут здесь и новые маршруты общественного транспорта.

Ключи от арендных квартир вручили новоселам-калийщикам в ПетриковеКлючи от арендных квартир вручили новоселам-калийщикам в Петрикове
Дома для семей работников Петриковского рудоуправления возведены специалистами Гомельского домостроительного комбината по заказу ОАО "Беларуськалий".

Ключи от новых квартир в Межисетках Могилевского района получили 53 многодетные семьиКлючи от новых квартир в Межисетках Могилевского района получили 53 многодетные семьи
Возведение дома заняло год. На дворовой территории уже установлены детские площадки, организована парковка и безбарьерная среда. В районе новостройки развитая инфраструктура: в шаговой доступности школа, детский сад, торговые объекты.

Обновленный комплекс в Докшицкой больнице

Своеобразным подарком к 7 ноября стал и обновленный административно-бытовой комплекс в Докшицкой центральной районной больнице Витебской области. После модернизации здесь открылся новый объект, в котором разместился пищеблок. Современное оборудование позволит разнообразить меню пациентов. В стационаре проходят лечение около сотни человек.

Выступает председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко
Выступает председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

В новом пищеблоке
В новом пищеблоке

Объект капитально отремонтировали за три месяца – обновлены фасад, коммуникации и помещения.

Поликлинику в Новолукомле открыли после ремонтаПоликлинику в Новолукомле открыли после ремонта
Работы в здании длились около полугода. За это время в поликлинике сделали косметический ремонт, заменили трубопроводы, двери, окна, благоустроили территорию, новый вид получила прачечная: в ней почти полностью обновили оборудование.

Новая линия подготовки и окраски деталей карьерной техники на БелАЗе

Современную линию подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники грузоподъемностью 90-450 т запустили на БелАЗе в Жодино.

Запуск высокотехнологичного комплекса позволит повысить качество покрытий выпускаемой продукции, увеличить срок их службы до 7-10 лет, а также снизить объем выбросов в окружающую среду.

Благодаря модернизации БелАЗ получает 300 новых рабочих мест, а для 700 человек улучшены условия труда (современные рабочие места, питание и т.д.)

"Беларуськалий" и китайская Migao запустили предприятие по производству нитрата калия"Беларуськалий" и китайская Migao запустили предприятие по производству нитрата калия
Это первый в Беларуси завод по производству нитрата калия. Удобрение будет производиться по технологии компании Migao методом конверсии нитрата аммония и хлорида калия.

Производство пластиковых лыж в Телеханах

В городском поселке Телеханы открыли новый цех по производству пластиковых лыж.

Уникальное производство создано по поручению Президента фактически за год. Под новые цели реконструировали историческое здание, где многие годы производили деревянные лыжи. Начинка цеха - самая современная, на новом производстве открыто 43 рабочих места.

Ресурсный центр машиностроительного профиля в Орше

Ресурсный центр машиностроительного профиля открылся на базе Оршанского государственного механико-экономического колледжа.

Центр ориентирован прежде всего на подготовку рабочих кадров, необходимых промышленному комплексу данного региона.

Всего в Беларуси действуют 48 ресурсных центров, из них 15 оснащены по последнему слову техники.

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Беларусь больница дороги здравоохранение
Новости рубрики Общество
Картина дня: открытие объектов к 7 ноября, снижение ставки рефинансирования и книжный зубр
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $756,2 млн
Фото Министерства обороны Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2020 год
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага и исполняющая обязанности главного врача Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией "Брак и семья" Юлия Николаева Беларусь и Япония подписали три грант-контракта на поставку медоборудования
Фото из архива В Беларуси предлагается установить скидку для оплачивающих дорожный сбор сразу на год
Фото из архива "Белавиа" увеличивает число рейсов в Санкт-Петербург и Тбилиси
Главное
Фото из архива Выборы в Совет Республики пройдут сегодня в Беларуси
Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад – какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября
Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $756,2 млн
Топ-новости
Картина дня: открытие объектов к 7 ноября, снижение ставки рефинансирования и книжный зубр
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Вибор Мулич: в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО
Румас поручил проработать варианты финансирования капремонта моста в Полоцке
Подарок к празднику: в комплексе "Минск Мир" открыт первый паркинг
Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись
Пикеты, как и любые мероприятия, должны проводиться строго по закону - Сивак
Туман и дожди прогнозируют 7 ноября в Беларуси
Первый в Беларуси консультационный центр ФСЗН открылся в Минске
Беларусь может стать лидером по производству лыж на постсоветском пространстве - Шейман
Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете
Афиша выходного дня: виртуальная реальность "Лістапада", хоккейные баталии и "Вячоркі" в Озерце
БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн
Госпогранкомитет на время ноябрьских выходных увеличит число сотрудников в пунктах пропуска
Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались
Афиша
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.