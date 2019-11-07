Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад – какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября

Во время открытия пансионата в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова

В Беларуси к 7 ноября каждый год открываются новые объекты. Реконструкция и ввод в строй мостов, детских садов, амбулаторий, объектов спортивной инфраструктуры стали уже доброй традицией, своеобразным подарком страны ее жителям. Какие важные социальные и производственные объекты открылись в Беларуси к празднику в нынешнем году – в обзоре БЕЛТА.

Пансионат для пациентов и их сопровождающих в Боровлянах

Пансионат в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова открыли с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Во время церемонии открытия

Всего в пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Здесь будут размещаться пациенты, приезжающие на обследование, и те, кто находится на амбулаторном лечении и не нуждается в специальной медпомощи. Заселяться сюда могут и сопровождающие пациентов родственники, а также иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ.

Номер в пансионате

Открывая объект, Александр Лукашенко подчеркнул, что этот пансионат в первую очередь задумывался и строился как место, где могут на какое-то время остановиться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Ведь прежде им приходилось искать и снимать недешевое жилье в Минске или пригороде, что для многих финансово сложно. "Драть шкуру с людей, которые попали в беду, нельзя. Надо сделать для людей. Да, это не должно быть в убыток, окупать здание надо. Но не за счет бедолаг", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что если будет необходимость, то подобные объекты будут создавать и в дальнейшем. При этом они должны быть доступны для людей в части стоимости проживания и питания.

Автомобильный мост через реку Сож

Новый мост в Гомельском районе также сдали в эксплуатацию в преддверии 7 ноября. Открытие движения по путепроводу через реку Сож - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) стало знаковым событием как для жителей областного центра, так и для тех, кто пользуется трассой Е95.

Мост открывают (слева на право) помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, премьер-министр Сергей Румас, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

Длина моста составила 544 м. В строительстве использовались новейшие технологии и отечественные материалы. В возведении объекта принимали участие 130 человек, работы велись в три смены.

Новый путепровод свяжет не только Гомель с Россией и Украиной, но и будет способствовать развитию транспортных инфраструктурных проектов, направленных на постепенный отток автомобилей из центра города и, как следствие, на улучшение его экологии.

Новый бассейн в минском микрорайоне Шабаны

В минском микрорайоне Шабаны открылся новый бассейн "Волат".

В бассейне в одну смену могут плавать 70 человек: 50 - в большой чаше и 20 - в малой (детской). Созданы условия для занятия людей с ограниченными возможностями, обустроена комната сухого плавания, благоустроена прилегающая к зданию территория.

Открывая объект, глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила, что спрос населения на здоровый отдых в бассейне необходимо удовлетворять, поэтому программа строительства таких объектов будет продолжена.

Петришенко: общежитие Минского колледжа искусств - вклад в будущее нашей культуры Шестиэтажное общежитие построено по поручению главы государства. В нем предусмотрено 48 жилых ячеек блочного типа по две комнаты на два и три человека.

Новый детский сад в Лиде

Новый детский сад на 230 мест открыли в молодом районе Индустриальный, где возводится немало жилья.

Учитель-дефектолог Александра Качалко с детьми

Современным оборудованием оснащены помещения для групп, спортивный и музыкальный залы, пищеблок. Работают компьютерный кабинет и сенсорная комната, имеется бассейн.

Полностью укомплектован и штат работников. Создано около 70 рабочих мест, на работу приняты и 11 молодых специалистов.

Детская амбулатория в новом микрорайоне Ольшанка

Детскую амбулаторию открыли в Ольшанке - одном из самых молодых и густонаселенных районов Гродно.

Во время открытия амбулатории

Объект рассчитан на 70 посещений в смену и будет обслуживать около 6 тыс. детей. Штат - около 30 специалистов - укомплектован полностью.

Старшая медсестра Ольга Цимбота в амбулатории

Здесь созданы необходимые условия для оказания первичной помощи. На базе амбулатории открыта и собственная лаборатория. В здании есть кабинеты для приема у педиатров, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, ингаляторий и комната здорового ребенка.

Еще один объект введен в эксплуатацию в Гродно в жилом районе Грандичи - в новом микрорайоне открыли городскую дорогу.

Глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман, Директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский, Главный инженер Игорь Сирота открывают улицу имени Виктора Саяпина

Опоясывающая район четырехполосная улица названа в честь историка и краеведа Виктора Саяпина, автора более трех десятков книг о Гродно. Строилась она с учетом растущих транспортных потребностей района. Улица свяжет Грандичи с двумя другим районами - Заболотью и Девятовкой. Пройдут здесь и новые маршруты общественного транспорта.

Ключи от арендных квартир вручили новоселам-калийщикам в Петрикове Дома для семей работников Петриковского рудоуправления возведены специалистами Гомельского домостроительного комбината по заказу ОАО "Беларуськалий".

Ключи от новых квартир в Межисетках Могилевского района получили 53 многодетные семьи Возведение дома заняло год. На дворовой территории уже установлены детские площадки, организована парковка и безбарьерная среда. В районе новостройки развитая инфраструктура: в шаговой доступности школа, детский сад, торговые объекты.

Обновленный комплекс в Докшицкой больнице

Своеобразным подарком к 7 ноября стал и обновленный административно-бытовой комплекс в Докшицкой центральной районной больнице Витебской области. После модернизации здесь открылся новый объект, в котором разместился пищеблок. Современное оборудование позволит разнообразить меню пациентов. В стационаре проходят лечение около сотни человек.

Выступает председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

В новом пищеблоке

Объект капитально отремонтировали за три месяца – обновлены фасад, коммуникации и помещения.

Поликлинику в Новолукомле открыли после ремонта Работы в здании длились около полугода. За это время в поликлинике сделали косметический ремонт, заменили трубопроводы, двери, окна, благоустроили территорию, новый вид получила прачечная: в ней почти полностью обновили оборудование.

Новая линия подготовки и окраски деталей карьерной техники на БелАЗе

Современную линию подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники грузоподъемностью 90-450 т запустили на БелАЗе в Жодино.

Запуск высокотехнологичного комплекса позволит повысить качество покрытий выпускаемой продукции, увеличить срок их службы до 7-10 лет, а также снизить объем выбросов в окружающую среду.

Благодаря модернизации БелАЗ получает 300 новых рабочих мест, а для 700 человек улучшены условия труда (современные рабочие места, питание и т.д.)

"Беларуськалий" и китайская Migao запустили предприятие по производству нитрата калия Это первый в Беларуси завод по производству нитрата калия. Удобрение будет производиться по технологии компании Migao методом конверсии нитрата аммония и хлорида калия.

Производство пластиковых лыж в Телеханах

В городском поселке Телеханы открыли новый цех по производству пластиковых лыж.

Уникальное производство создано по поручению Президента фактически за год. Под новые цели реконструировали историческое здание, где многие годы производили деревянные лыжи. Начинка цеха - самая современная, на новом производстве открыто 43 рабочих места.

Ресурсный центр машиностроительного профиля в Орше

Ресурсный центр машиностроительного профиля открылся на базе Оршанского государственного механико-экономического колледжа.

Центр ориентирован прежде всего на подготовку рабочих кадров, необходимых промышленному комплексу данного региона.

Всего в Беларуси действуют 48 ресурсных центров, из них 15 оснащены по последнему слову техники.