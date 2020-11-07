Загрязнение лесов и незаконные рубки - какие нарушения выявила гослесохрана в этом году

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица государственной лесной охраны с начала года выявили 2763 нарушения лесного и природоохранного законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Наибольшее число нарушений (701) зафиксировано в лесах Минской области, наименьшее (285) - в Могилевской. Чаще всего граждане пренебрегают требованиями пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (составлено 715 административных дел), загрязняют леса и иную древесно-кустарниковую растительность (привлечено к ответственности 227 граждан), незаконно вырубают, удаляют, пересаживают, повреждают или уничтожают древесно-кустарниковую и иную растительность (зафиксировано 567 случаев).

Каждый пятый нарушитель выявлен с помощью средств фото- и видеофиксации. "Всего в лесном фонде Минлесхоза работает 977 фотоловушек. С начала года в их объектив попали 570 нарушителей лесного и природоохранного законодательства", - отметили в пресс-службе.

В ближайшее время число фотоловушек в белорусских лесах планируется увеличить. Старые заменят на новые с наличием передовых функций своевременной передачи информации посредством сети 3G (4G). Это позволит эффективнее бороться с нарушителями.

"Нарушение требований законодательства влечет за собой административную ответственность. И если в ряде случаев выносится предупреждение, то в отдельных ситуациях все заканчивается существенными штрафами. Нужно помнить о необходимости бережного отношения к лесному богатству страны", - резюмировали в Минлесхозе.-0-