Загрязнение воздуха пылью связано с сухой погодой и порывистым ветром - Белгидромет

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрязнение воздуха в Беларуси пылью связано с длительным отсутствием осадков и порывистым ветром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

"Пыль может подниматься при сильном порывистом ветре и дефиците осадков. В апреле у нас наблюдается длительный период засушливой погоды, а в западных районах, например по Гродненской и Брестской областям, сегодня отмечаются порывы ветра до 16 м/с", - сказал он.

В Беларуси в приземном слое и на высотах до 5-7 км преобладают юго-восточные направления ветров. Это значит, что воздушная масса смещается с юго-востока на северо-запад - на территорию Польши, стран Балтии, Балтийского моря. Случаи загрязнения воздуха пылью иногда наблюдаются и в летний период - в связи с отсутствием дождей и порывистым ветром более 15 м/с.

Отвечая на вопрос, не связано ли нынешнее загрязнение воздуха с поступлением на территорию страны африканской пыли, он отметил, что таких данных у Белгидромета нет. "По траектории движения воздушных масс она к нам не должна поступать", - добавил начальник службы.-0-

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