Загрузка данных из регистра населения при переписи станет элементом электронного правительства

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматическую загрузку персональных данных с помощью индентификационного номера гражданина при проведении переписи населения Беларуси в 2019 году можно назвать элементом электронного правительства в действии. Такое мнение высказала сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Белстата пояснила, что сейчас стоит задача, по совершенствованию всех существующих в государстве регистров с информацией о гражданах, характеристиках их домохозяйств. Это необходимо для проведения регистровой переписи. "Мы надеемся, что перепись населения 2019 года позволит нам продвинуть тему качественного приведения всех возможных регистров по вопросам переписного листа на новый уровень, актуализировать их. И через 10 лет мы уже сможем рассматривать вопрос проведения регистровой переписи, - объяснила Инна Медведева. - Первый шаг - идентификационный номер гражданина. Когда вы назовете его переписчику, сразу загрузится часть информации из регистра населения. Переписчик только прочитает ее для сверки".

Эта информация составляет около 15-20% переписного листа (ФИО, дата и место рождения, пол и вся подобная информация загружается автоматически). То есть уменьшается время на его заполнение. Но это вовсе не обязывает человека называть свой номер.

"Для нас важно понимание населения и небоязнь ответить на вопросы", - сказала Инна Медведева. Как показала пробная перепись в Молодечно, отказов было 1,7% опрошенных. По международным стандартам, перепись считается качественно проведенной при проценте отказов до 10%.

Вопросы религии, в соответствии с международными рекомендациями, в опроснике отсутствуют. Из новых вопросов появятся вопросы по теме миграции (для Беларуси особенно актуальная трудовая миграция), получении дополнительного образования, демографии (у женщин будут интересоваться планированием рождения детей). И появится дополнительный опросник по теме сельского хозяйства. Результаты этого опроса предназначены только для органов государственной статистики.-0-