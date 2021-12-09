Захарова: Евросоюз предпочитает закрывать глаза на страдания беженцев на границе с Польшей

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евросоюз предпочитает закрывать глаза на страдания беженцев на границе с Польшей. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вместо того, чтобы добиться от своего союзника исполнения своих международных обязательств, восстановить верховенство права в Польше, в европейских столицах по отдельности, в Брюсселе в целом, в евроинститутах предпочитают просто закрывать глаза на бедственное, крайне тяжелое положение беженцев, отказывая им в общем-то в самой возможности попытаться реализовать свое право на убежище, - сказала Мария Захарова. - Тем более им так долго и с такими аргументами красочно рассказывали о преимуществах и западного образа жизни, и в общем заманивали воспользоваться всеми благами, включая пособия. И сделали жизнь этих людей в их собственных странах не просто тяжелой, а иногда даже невозможной для пребывания там".

Официальный представитель МИД РФ с сожалением констатировала, что двойные стандарты в отношении ситуации с беженцами наблюдаются даже в подходах профильных структур ООН. "Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцам заставляет Таджикистан, который уже приютил около 6 тыс. афганских беженцев, принимать больше, - заявила она. - Причем делать это за свой счет и размещать их в семьях. При этом от Душанбе требуется выполнять обязательство о допуске даже соискателей убежища. В отношении Варшавы таких призывов не звучало".

При этом Мария Захарова подчеркнула, что Душанбе не участвовал в каких-либо коалициях по вторжению на территорию других государств, нарушению их суверенитета, оккупации, выкачке природных ресурсов, незаконной экономической деятельности на территории каких-либо стран. "А вот Польша всем этим как раз злоупотребляла на протяжении десятилетий: и оккупация Ирака, и контроль иракских территорий и многое другое было предпринято Варшавой", - напомнила она.

Официальный представитель МИД РФ назвала весьма симптоматичным решение Европейского суда по правам человека о запрете высылки из Польши в Беларусь мигрантов, уже попавших на польскую территорию. "Мы приветствуем все предпринимаемые международным сообществом шаги, которые направлены на улучшение положения обездоленных людей, которые оказались на границе Польши и которые ищут в благополучной Европе убежище от войны, от разрухи в своих странах, - отметила она. - Хочется верить, что указанное решение ЕСПЧ сможет побудить наших европейских партнеров пересмотреть свое отношение к проблеме беженцев, вернуться к исполнению своих обязательств, которые они декларировали так громко и которые они используют для поучения других. Рассчитываем также, что Варшава откажется от силовых действий в отношении людей, которые и без того находятся в тяжелой жизненной ситуации, и начнет выполнять обязательства в области прав человека".-0-