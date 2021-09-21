Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении учения "Запад-2021"

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении белорусско-российского учения "Запад-2021". Об этом она заявила сегодня на брифинге, комментируя публикации о якобы допущенных во время учения нарушениях Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще одна тема, которая просто взбудоражила наших западных партнеров, - сказала Мария Захарова. - Мы обратили внимание на то, что в западных СМИ, безусловно, срежиссирована под неким общим контролем, руководством, а также, кстати, не только в СМИ, но и в публичных заявлениях официальных представителей стран - членов НАТО на различных мероприятиях, активно обсуждают тему якобы несоответствия стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021" критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В чем только нас не обвиняют: и в сокрытии данных, и в предоставлении неверной информации об их масштабах, превышении численного порога уведомления, закрепленного в Венском документе. Там много всего, все как мы любим. Это как назвать? Откровенное лукавство? Или сознательная дезинформация? Я все-таки считаю, второе".

Мария Захарова подчеркнула: российская сторона неоднократно подтверждала, что она полностью исполняет свои обязательства по Венскому документу и обеспечивает необходимую транспарентность военной деятельности как на своей территории, так и в мероприятиях с союзниками. В частности, по учениям "Запад-2021" заранее были проведены необходимые брифинги. "Это было сделано по линии министерств обороны России и Беларуси в Москве и в Минске соответственно, на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене, подробно освещали параметры и ход проведения маневров в СМИ, а также пригласили аккредитованных в Москве иностранных дипломатов в качестве наблюдателей, - напомнила официальный представитель МИД РФ. - Что еще нужно было сделать, чтобы западные партнеры успокоились?"

Мария Захарова подчеркнула: максимальное количество привлекаемого на белорусско-российские учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающего под действие Венского документа, на территории России не превышало 6,4 тыс. человек. Это значительно ниже предусмотренного порога уведомляемой военной деятельности. "Тем, кто пытается поставить эту цифру под сомнение, хотелось бы порекомендовать еще раз внимательно прочитать Венский документ 2011 года на предмет того, какие силы им охватываются, а какие не охватываются", - указала представитель МИД РФ.

"К сожалению, не всегда видим такую же открытость со стороны НАТО. НАТО давно взяло курс на практику дробления своих учений на отдельные этапы, чтобы избежать порога уведомления, хотя эти тренировки имеют единый оперативный контекст, проводятся с привлечением одних и тех же средств под эгидой национальных государств НАТО или Вооруженных Сил США в Европе", - заявила Мария Захарова.-0-