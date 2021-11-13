Захарова о позиции Запада в отношении беженцев: грош цена всем документам и заявлениям о правах человека

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивает, что в ситуации с миграционным кризисом надо не вести разговоры на политические темы, а конкретно заниматься помощью людям, попавшим в трудную ситуацию. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это же все-таки 21-й год XXI века. У меня иногда складывается ощущение, что столетие назад без какого-то международного правового фундамента люди были намного более человечные. Есть моменты, действительно, когда наши западные партнеры должны себе задать вопрос, кто они есть, и до какого уровня они доразвивали эти права человека. Когда конкретные люди в этой помощи нуждаются, и они не могут не только ее оказать, но не могут от своего сердца отщепить чуть-чуть доброты, понимания и любви, прикрываясь какими-то бесконечными ссылками друг на друга и на гибридную угрозу. Какой-то момент истины для западного мира настал" - подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, это та самая ситуация, когда любые разговоры на любые политические темы в принципе неуместны. "Страдают люди, страдают дети маленькие, женщины, беременные женщины. Мы об этом говорили неоднократно и в эфирах, передачах. Вот им сейчас надо оказать помощь", - сказала Мария Захарова.

Она отметила, что имеет место поддержка, содействие и соответствующие установки о помощи, которые исходят от Минска. "Что мы видим со стороны того самого цивилизованного мира, который бесконечно всех поучает, рассказывает, как жить? Мы видим разговоры о гибридной угрозе, атаке, заявления о стягивании каких-то вооруженных сил, обматывание себя колючей проволокой и переваливание ответственности на кого угодно", - сказала дипломат.

Мария Захарова уверена, что решение должно быть одно - начать движение к коллективной совместной помощи этим людям.

"Я понимаю, что есть масса вопросов. И политических, и правовых. Но если в центре Европы, которая уже позволила себе много лет наблюдать за нечеловеческими страданиями своей европейской страны, (я имею в виду Украину и Донбасс) не сделали соответствующие выводы и продолжают политиканские разговоры, не собираясь помогать конкретным людям, тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее. Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека", - обратила внимание представитель МИД РФ.

"Это конкретные люди, это живые люди. Не важно, что, не важно, как, но сейчас им должна быть оказана помощь", - настаивает Мария Захарова.

"Вы меня простите, но западному сообществу перед гражданами Ирака каяться не одно десятилетие, - подчеркнула представитель российского МИД. - Каяться, просить прощения, признавая свою прямую вину, а не только ошибку. Оплачивать то, что они там сотворили. И каждый раз, когда они открывают рот на тему прав человека, вспоминать то, что они сотворили с гражданами Ирака. Но сегодня не об этом. А о том, что какой-то момент истины эта ситуация должна привнести".-0-