Заявка Беларуси на проведение II Игр стран СНГ в 2023 году будет рассмотрена 20 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Исполнительного комитета СНГ и Министерства спорта и туризма Беларуси на встрече в Минске обсудили углубление сотрудничества в области туризма, физической культуры и спорта на пространстве Содружества Независимых Государств, сообщили БЕЛТА в пресс-служба Исполкома СНГ.

Первый заместитель председателя Исполкома Леонид Анфимов отметил, что взаимодействие в данных сферах является одним из приоритетных и наиболее востребованных в СНГ. Подтверждением этому стали I Игры стран Содружества, которые прошли в сентябре в Казани. Соревнования собрали большое количество сильных спортсменов и были восприняты всеми государствами как полезное и ценное мероприятие по развитию спорта и сотрудничества на пространстве СНГ.

Леонид Анфимов поблагодарил Беларусь за активное участие в I Играх. По его словам, заявка нашей страны на проведение II Игр стран СНГ в 2023 году на территории республики будет рассмотрена на заседании Совета по физической культуре и спорту, которое состоится 20 декабря в формате видео-конференц-связи.

Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов рассказал, что одновременно с продолжением работы по подготовке II Игр сейчас исполком инициирует вопросы систематического проведения чемпионатов и кубков Содружества по отдельным видам спорта в период между Играми. "Уверен, что Беларусь будет заинтересована в проведении таких чемпионатов СНГ по видам спорта, которые требуют создания дополнительной конкуренции из стран Содружества, а также будет заинтересована направить свои команды на чемпионаты в те страны, в которых вид спорта лучше развит", - сказал дипломат.

Подобные соревнования, по его мнению, положительно повлияют на процесс подготовки спортивного резерва, а также могут быть отборочными стартами для участия в Играх стран СНГ. Кроме того, под эти старты будут активно задействованы спортивные объекты государств Содружества.

В свою очередь министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заверил собеседников в готовности нашей страны провести II Игры стран СНГ на самом высоком организационном уровне, задействовав для проведения соревнований не только спортивные площадки Минска, но и всех областных городов республики. Он также озвучил инициативу пригласить для участия в Играх спортсменов из государств, входящих в состав других интеграционных объединений - ШОС, БРИКС.-0-