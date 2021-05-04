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Общество
04 мая 2021, 17:55

Заявки для работы в студенческих отрядах БРСМ подали более 21 тыс. молодых людей

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для работы в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре - 2021 подали заявки более 21 тыс. студентов и учащихся, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"Стартовавший в начале марта в учреждениях образования промопроект Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ "Выбираем студотряд!" в этом году объединил рекордное количество молодежи. Потрудиться этим летом в составе студенческих отрядов различных профилей уже пожелали 21 220 студентов и учащихся. Записаться в отряды можно и во время третьего трудового семестра, официальное открытие которого запланировано в конце июня, в День молодежи, - рассказал Александр Прохоров. - С 28 июня планируются заезды студенческих отрядов в Островец на Всебелорусскую молодежную стройку "Город молодости" и в Минск на международный производственный трудовой проект "Атлант-2021".

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, в качестве круглогодичной занятости с января этого года в составе 86 студотрядов трудоустроен 1391 человек. "В данный период студенческие отряды работали в строительстве, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, в сфере услуг, в здравоохранении. Сегодня в 21 студенческом отряде продолжает трудиться 341 боец", - дополнил он.

По предварительным данным, в 2021 году силами всех структур Республиканского штаба студенческих отрядов планируется трудоустроить не менее 25 тыс. человек. Для работы в третьем трудовом семестре сегодня заключено 329 договоров на 5145 человек.-0-

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