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Общество
05 ноября 2019, 09:18

Заявки на конкурс "От Глобальных целей к локальным действиям" принимаются до 1 декабря

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается прием заявок на конкурс "От Глобальных целей к локальным действиям", объявленный Министерством информации при поддержке Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития проекта ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь". Такая информация размещена на сайте Мининформа, сообщает БЕЛТА.

Цели творческого состязания - вовлечение общества в процесс достижения Целей устойчивого развития, активизация работы журналистов по широкому обсуждению этой темы в средствах массовой информации.

Конкурс проводится по номинациям: "Лучшие материалы или цикл материалов по экологической тематике в контексте Целей устойчивого развития", "Лучшие материалы или цикл материалов по социальной тематике в контексте Целей устойчивого развития, включая вопросы гендерного равенства и молодежной проблематики", "Лучшие материалы или цикл материалов по экономической тематике в контексте Целей устойчивого развития", "Лучшие материалы или цикл материалов по тематике, касающейся уязвимых слоев населения, включая людей с инвалидностью, и реализации принципа "Никого не оставить в стороне", "Лучшие материалы или цикл материалов о межведомственном взаимодействии по достижению Целей устойчивого развития", "Лучшие материалы или цикл материалов о проектах, направленных на достижение Целей устойчивого развития и реализованных бизнесом, включая проекты импакт-инвестирования", "Лучшие материалы или цикл материалов об общественных инициативах, направленных на достижение Целей устойчивого развития".

К участию допускаются юридические лица, на которые возложены функции редакции СМИ, зарегистрированные на территории Беларуси, сетевые издания, владельцы интернет-ресурсов, а также отдельные журналисты и творческие работники СМИ и интернет-ресурсов по представлению редакции или владельца интернет-ресурса в соответствии с номинациями конкурса.

На конкурс принимаются материалы в различных жанрах: очерк, интервью, статья, телевизионная и радиопередача, а также циклы публикаций и передач, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 января по 20 ноября в соответствии с номинациями конкурса. Материалы представляются в Министерство информации с пометкой "На республиканский конкурс "От Глобальных целей к локальным действиям" (г.Минск, проспект Победителей, 11) до 1 декабря. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства.

Подведение итогов состоится до 25 декабря.-0-

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