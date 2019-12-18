Заявки на конкурс публикаций о качестве и деловом совершенстве принимаются до 20 января

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации совместно с Белтелерадиокомпанией и Государственным комитетом по стандартизации проводят республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Конкурс проходит во второй раз. Он призван привлечь внимание общественности к качеству и деловому совершенству как важнейшей составляющей устойчивого развития организаций и национальной экономики, активизировать освещение темы в средствах массовой информации, содействовать распространению опыта лучших предприятий страны, внедривших передовые методики эффективного менеджмента и современные системы управления качеством.

К участию приглашаются отдельные журналисты и творческие работники зарегистрированных в Беларуси в установленном законодательством порядке печатных и электронных СМИ по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации. Представить свои работы могут также отдельные авторы интернет-ресурсов (по представлению юридического лица), издательства и рекламные агентства, студенты факультетов журналистики вузов.

Конкурс проводится в следующих категориях: "Печатные СМИ", "Электронные СМИ и интернет-ресурсы", "Рекламный плакат, ролик", "Надежда" (для студентов факультетов журналистики). Принимаются материалы, опубликованные в печатных СМИ или на интернет-ресурсах, вышедшие в эфир телевизионных и радиовещательных СМИ с 1 января по 31 декабря. Конкурсные материалы направляются в Министерство информации не позднее 20 января 2020 года по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11 с пометкой "На республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве".

Награждение пройдет во время церемонии чествования победителей республиканских конкурсов в области качества 2019 года. Положение о конкурсе размещено на сайте Министерства информации.-0-