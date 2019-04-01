Заявки на Национальный конкурс печатных СМИ "Золотая Литера" принимаются по 15 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на XV Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера" принимаются по 15 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Желающие могут подавать материалы за 2018 год на любые номинации без ограничения количества. Участник, ставший победителем в одной из номинаций творческого соревнования в прошлом году, не может принимать участия в этой же номинации в текущем.

К участию допускаются печатные СМИ, информационные агентства, зарегистрированные в Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники печатных СМИ, информационных агентств по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

Жюри подведет итоги и вынесет решение о победителях в каждой из 23 номинаций до 25 апреля. Победители номинаций будут награждены дипломами и памятными знаками - символами конкурса "Золотая Литера".

Нынешний Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера" проводится для республиканских и областных печатных СМИ, информационных агентств по следующим номинациям: "Лучшие материалы общественно-политической тематики", "Лучшие материалы социально-экономической тематики", "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни", "Лучшие материалы культурной тематики", "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики".

Для районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ объявлены номинации: "Лучшие материалы общественно-политической тематики", "Лучшие материалы социально-экономической тематики", "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни", "Лучшие материалы культурной тематики", "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики".

Общие номинации для всех СМИ: "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики", "Лучший совместный проект с государственными органами и организациями", "Лучший интернет-проект", "Лучший проект, направленный на продвижение интеграционной политики на интернет-площадках", "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики".

Подать заявки можно по персональным номинациям: "Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств", "Лучший репортер районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ", "Лучший обозреватель", "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств", "Лучший фотокорреспондент районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ".

Гран-при будет вручен за "Лучший творческий проект года районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ" и "Лучший творческий проект года республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств".

Будет определен также обладатель специального приза "За вклад в журналистику".

Торжественная церемония чествования победителей будет приурочена ко Дню печати 5 мая.

Подробная информация о проведении XV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" размещена на сайте Мининформа.

Основная цель конкурса - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ.

Учредителем конкурса выступает Министерство информации Беларуси. -0-