Заявки на новый сезон конкурса Social Weekend принимаются до конца февраля

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дали старт XV сезону республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend. Заявки принимаются через официальный сайт до 29 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В этом году фокус с финансирования еще больше сместится на передачу знаний от экспертов и менторов страны в области маркетинга, проектного менеджмента, пиара, копирайтинга и других направлений, необходимых для запуска стартапа с нуля. Главное нововведение сезона в том, что теперь абсолютно все участники (еще до народного голосования и экспертного отбора) получат доступ к бесплатным курсам.

Как пояснил руководитель конкурса и директор местного фонда "Добра" Александр Скрабовский, в среднем за сезон (за полгода) на конкурс поступает около 350 заявок, и часто люди с необычными идеями не умеют о них доступно рассказать на старте. "При этом способность объяснить суть проекта за короткое время, презентовать результаты и рассказать об успешном опыте не менее важна, чем сам успешный опыт. Теперь будем решать проблему коммуникации авторов идей и их потенциальной целевой аудитории с первых минут знакомства", - пояснил он.

Также организаторы предоставят участникам больше возможностей для поиска команды и новых партнеров. Теперь хакатон (бесплатное мероприятие, где эксперты в разных областях объединяются вокруг социальных идей) пройдет уже после завершения приема заявок на основной конкурс (14-15 марта). Таким образом, заявленные стартапы смогут найти специалистов в команды, а хакатон станет обязательным этапом Social Weekend. В то же время вход на мероприятие останется свободным и для тех, кто хотел бы присоединиться к социальным проектам и не подавал заявку на конкурс.

Традиционно победители получат деньги от меценатов и компаний только на первые шаги. В прошлом сезоне конкурса команды были поддержаны на сумму более Br100 тыс. А всего за шесть лет в стартапы было инвестировано около $400 тыс. в эквиваленте.

Главное преимущество Social Weekend - открытость. В конкурсе могут участвовать любые идеи, которые не касаются религии и политики. Проекты могут быть направлены на развитие культуры, общества, инфраструктуры, медицины, образования, отношений между людьми и других сфер жизни. Подать заявку может любой человек или организация. Нет и ограничений по возрасту. "Кроме того, форма заявки упрощается от сезона к сезону, так как поделиться своей идеей с широкой аудиторией - психологически не самый простой шаг", - дополняет команда Social Weekend.

На старте достаточно рассказать суть будущего проекта, кто будет над ним работать, как именно и зачем. Уточнить информацию о подаче заявки можно в официальных социальных сетях или по телефону. Кроме того, на сайте есть тест, который подскажет, подходит ли идея для конкурса.

Среди выпускников Social Weekend поисково-спасательный отряд "Ангел", инклюзивная пекарня "Добрае печыва", центр спасения диких животных "Сирин", "Новая жизнь в обмен на крышечки" (на вырученные деньги от сдачи пластика оказывают адресную помощь).

Организатор Social Weekend - местный социальный фонд "Добра", целью которого является привлечение ресурсов (интеллектуальных, денежных и других) для инвестирования в социальные стартапы и достижение Целей устойчивого развития. Фонд также является офисом сети Глобального договора ООН в Беларуси.-0-