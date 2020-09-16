Заявки на республиканский конкурс инновационных проектов принимаются до 30 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дан старт XI ежегодному Республиканскому конкурсу инновационных проектов, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

Конкурс проводится в целях стимулирования реализации перспективных инновационных проектов, содействия в поиске инвестиционной поддержки, создания системы по выявлению и продвижению молодых, талантливых специалистов, коммерциализации результатов научных исследований и разработок. Во время конкурса рассматриваются инновационные проекты с проработанной стратегией коммерциализации.

Кроме того, они должны соответствовать приоритетным направлениям научно-технической деятельности страны и быть социально значимыми.

Конкурс проводится по двум номинациям "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект". Участниками конкурса в номинации "Лучший инновационный проект" могут быть юридические и физические лица, в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" - физические лица, возраст которых не превышает 35 лет. При этом участники конкурса самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект.

"По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определяет победителей и призеров конкурса. В каждой номинации устанавливаются один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших второе место, и три - занявших третье место. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии: за первое место - 86 БВ, за второе - 57, за третье - 29. Среди победителей и призеров совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получат сертификат на получение денежных средств в размере 571 БВ. Также 10 победителей инновационного проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2019 года получат финансирование на написание бизнес-планов", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, для подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов будет проведен семинар-тренинг с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности и бизнес-планированию.

Для участия в конкурсе необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте конкурса, заполнив установленные организаторами формы (заявку, паспорт и бизнес-план инновационного проекта), и направить в печатном виде комплект конкурсных документов по адресу Белорусского инновационного фонда (220012, Минск, ул. Толбухина, д.2, офис 217). Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов и формы конкурсной документации можно найти на сайте конкурса. Срок подачи документов - не позднее 30 сентября.

Организаторами конкурса выступает Государственный комитет по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского республиканского союза молодежи. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет Белорусский инновационный фонд.-0-