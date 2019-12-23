Заявки на участие в конкурсе по спортивному праву принимаются до 8 марта

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Белорусский республиканский союз юристов, Национальный олимпийский комитет, общество с ограниченной ответственностью "ЮрСпектр" при поддержке Международного союза общественных объединений юристов и юридического факультета БГУ приглашают к участию в X конкурсе на лучшую работу по теме "Спортивное право в Республике Беларусь". Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Цель конкурса - привлечь общественное внимание к проблемам правового регулирования отношений в сфере физической культуры и спорта и активизировать научное исследование этих проблем. К участию приглашаются студенты 2-6-х курсов, магистранты, аспиранты, соискатели учреждений высшего образования всех форм получения образования, работники госорганов и иных госорганизаций, работники организаций физической культуры и спорта, преподаватели учреждений среднего специального и высшего образования, а также организаций, реализующих в Беларуси программы послевузовского образования, сотрудники организаций, осуществляющих научные исследования в сфере права, а также физической культуры и спорта, иные лица, постоянно проживающие в Беларуси, имеющие высшее юридическое образование и работающие по юридическим специальностям.

Номинации конкурса: "Лучшая студенческая работа", "Лучшая работа юриста, работающего в спортивной сфере", "Лучшая работа юриста, не работающего в спортивной сфере", "Лучшее прикладное исследование в сфере спортивного права". С 2019 года для участия в конкурсе также принимаются научные статьи в области спортивного права. Они должны соответствовать требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Беларуси (ВАК). Жюри отметит лучшую статью специальным дипломом и рекомендует для публикации в изданиях, включенных в перечень научных изданий комиссии.

Подробная информация размещена на сайте Белорусского республиканского союза юристов в разделе "Спортивное право". Работы принимаются на конкурс до 8 марта 2020 года. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в торжественной обстановке в апреле 2020 года в Минске. Работы победителей, лауреатов и других участников конкурса по решению жюри планируется включить в X выпуск сборника статей "Спортивное право в Республике Беларусь".-0-