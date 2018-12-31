Заявки на участие в конкурсе проектов Social Weekend принимаются до 28 февраля

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в XIII сезоне конкурса социальных проектов Social Weekend принимаются до 28 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Участвовать могут частные лица и организации. Заявки принимаются онлайн на официальном сайте конкурса socialweekend.by. На данный момент заявлено более 20 проектов.

Форма заявки включает основные характеристики будущего или уже действующего проекта: описание идеи, команды, бюджета и срока реализации. Оргкомитет тщательно рассмотрит предложения по решению различных социальных проблем и выставит на народное голосование. По его результатам 20 идей пройдут в 1/4 финала. Еще 20 выберет жюри - менторы и эксперты, которые в последующем будут обучать конкурсантов проектному менеджменту, работе в команде, маркетингу, продвижению в соцсетях. Внимание меценатов и место в финале получат самые мотивированные из участников, те, кто проделает более значимую работу во время обучения и сможет обосновать необходимость финансовых вложений в свой проект.

В конкурсе могут принять участие проекты со всех регионов республики. Так, в прошлом сезоне была представлена вся страна (всего на старте собрано около 200 заявок), на обучение попали по несколько проектов из каждой области.

Social Weekend - крупнейший конкурс социальных проектов Беларуси. Впервые он прошел в 2013 году. За это время в нем участвовали более 2,7 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке Беларуси. Благодаря конкурсу получили поддержку идеи более чем на $300 тыс.-0-