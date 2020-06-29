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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявку на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов можно подать до 30 сентября. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по науке и технологиям, сообщает БЕЛТА. "ГКНТ при участии Белорусского инновационного фонда, Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ проводит 11-й ежегодный республиканский конкурс инновационных проектов. Он направлен на стимулирование реализации перспективных проектов, содействие в поиске инвестиционной поддержки, создание системы по выявлению и продвижению молодых талантливых специалистов, коммерциализацию результатов научных исследований и разработок", - сказали в ГКНТ. Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект". Его участниками могут быть юридические и физические лица. В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" могут принимать участие физлица, возраст которых не превышает 35 лет. Конкурсанты самостоятельно выбирают, в какой номинации соревноваться. Победителей наградят дипломами и премиями: за первое место - 86 базовых величин (Br2322), за второе - 57 БВ (Br1539), за третье - 29 БВ (Br783). Среди победителей и призеров будут отобраны проекты для дальнейшей коммерциализации, которые получат сертификат на получение денежных средств в размере 571 БВ (Br15417). Для участия необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте конкурса, заполнив установленные организаторами формы (заявку, паспорт и бизнес-план инновационного проекта), и направить в печатном виде комплект конкурсных документов в адрес Белорусского инновационного фонда: 220012, г.Минск, ул.Толбухина, 2, офис 217. Контактный телефон +375-17-336-05-69, e-mail: rkip@tut.by.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!