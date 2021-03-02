Зайцев: с учетом обстановки в мире информационная безопасность становится во главу угла

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом обстановки в мире информационная безопасность становится во главу угла. Такое мнение журналистам высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев. Сегодня он принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, которое прошло в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания обсуждались вопросы подготовки проектов модельных законов ОДКБ "Об информационной безопасности", "Об информационно-аналитическом обеспечении правоохранительной деятельности", "О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса", а также "О миротворческой деятельности и миротворческих силах".

"Эта работа ведется в рамках программы деятельности ПА ОДКБ по гармонизации национальных законодательств на 2021-2025 годы. Данные законопроекты создают базу для применения сил и средств ОДКБ в рамках обеспечения национальной безопасности наших государств. С учетом обстановки в мире и вокруг наших государств информационная безопасность становится во главу угла, потому что меняются подходы, принципы применения и борьбы в этой сфере. Принятие законопроектов позволит создать правовую основу для имплементации законодательств в других государствах, а также позволит определить аспекты угроз национальной безопасности в сфере информационной безопасности, сил и средств, необходимых для борьбы, и конечно же создаст основу для обеспечения национальной безопасности", - сказал Евгений Зайцев.

Парламентарий более детально остановился на модельном законопроекте "Об информационно-аналитическом обеспечении правоохранительной деятельности". "Этот закон позволит согласовать вопросы в правовом поле государств - членов ОДКБ по применению сил и средств обеспечения информационно-аналитической деятельности организации, а также более конкретно определить стороны, силы и средства, которые могут быть задействованы в рамках обмена данными, сведениями", - отметил он.-0-