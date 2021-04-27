Заканчивается прием заявок на конкурс "Пасха в Minsk World"! Торопитесь получить денежный приз!

Заявки на участие в VI ежегодном конкурсе "Пасха в Minsk World" для учеников учреждений дошкольного и общего среднего образования принимаются до 30 апреля. Осталось всего несколько дней, чтобы стать претендентом на денежный приз!

Организаторы ждут работы от детей и подростков со всей Беларуси. Мечты сбываются, если очень постараться!

Хотите продемонстрировать свой талант всей стране? Условия конкурса очень простые:

· Нарисуйте рисунок, сделайте поделку или инсталляцию на тему "Пасха в Minsk World". Один автор может представить на конкурсе не более 2-ух работ;

· Отправьте организаторам 3 фото конкурсной работы и информацию об авторе. Форма для заполнения - по ссылке;

· Сохраните оригинал работы до окончания конкурса.

На конкурс можно присылать как индивидуальные, так и групповые творческие проекты. Жюри выберет победителя в двух номинациях: "Художественный рисунок" и "Инсталляция" в четырех возрастных категориях: дети от 4 до 6 лет, ученики 1-4 классов, 5-8 классов, а также 9-11 классов и ССУЗов.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте компании.

Победители в каждой возрастной группе и каждой номинации получат денежные призы. Организаторы увеличивают призовой фонд ежегодно, так как количество участников постоянно растет. В 2016 году школьники прислали 150 творческих работ, а в 2020 году их количество выросло до 353-х.

Сергей Кондра и его мама Ольга

В прошлом году абсолютным победителем конкурса стал Сергей Кондра. Мальчик снял настоящий мультфильм, где с помощью пластилиновых фигурок показал историю получения ключей от новой квартиры. Всю идею от начала до конца он реализовывал сам, даже руководил мамой, которая выполняла роль оператора.

"В тот момент мы как раз переехали в новую квартиру, находились в эйфории, поэтому идея созрела быстро", - поделилась впечатлениями Ольга.

Победный ролик стал началом нового увлечения сына и новых побед. За выигранные деньги Сергей купил ноутбук, начал активно снимать и монтировать ролики. Результат – участие и победа еще в нескольких конкурсах, в том числе и международных.

"Такой конкурс сближает всех – семью, друзей, одноклассников. Ребята придумывают идеи, а потом переживают друг за друга и гордятся, если победили", - уверена Ольга.

Победа сына ее вдохновила на занятия монтажом и подтолкнула поучаствовать в конкурсе фотографий и эссе "Моя DANA", в котором она стала победительницей.

Церемония награждения всегда проходит весело!

За все годы проведения мероприятия участниками "Пасха в Minsk World" стали более 1,5 тысяч детей. Каталог работ конкурса можно посмотреть и скачать здесь.

Пасхальный конкурс – настоящий праздник для детей!

Пасхальный творческий конкурс ежегодно проходит в 17 странах, где работает группа компаний Dana Holdings. Цель организаторов – раскрыть творческий потенциал детей и помочь им воплотить в жизнь самые смелые идеи.

В Беларуси главным героем конкурса стал многофункциональный комплекс Minsk World, признанный самым масштабным строительным проектом Европы. Жить здесь будет комфортно не только взрослым, но и детям.

Комплекс Minsk World – лучшее место для детей!

Комплекс возводится по принципу "город в городе"

Здесь запроектированы школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, Многофункциональный спортивный комплекс и парк, концертный зал, самый крупный в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall и Международный финансовый центр, а также другие объекты инфраструктуры. Каждый ребенок здесь сможет учиться и развлекаться, ведь все объекты запроектированы в пешей доступности!

Minsk World – место, где сбываются мечты взрослых и детей!

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