Заканчивается Успенский пост: что нужно успеть сделать?

Чем отличается пост от диеты и что делать, если не можешь держаться постного меню?













Отличие поста от диеты можно сравнить с отличием букета цветов от веника. И то, и то – суть растения, но букет цветов поднят цветами вверх, а веник опущен вниз (хотя, он очень нужен и полезен). В нынешнее время человек может не вкушать мясо и молоко, но "висеть" в социальных сетях. И вот ты не ешь мяса, но тебя нет – ни в молитве, ни в семье, ни на работе… Хорошо, чтобы человек видя и понимая свою привязанность к новостным потокам и сплетням мог отдать себе отчет в том, что это та самая зависимость, которая делает его рабом, лишенным свободы человеком. И тогда пост будет заключаться в том, чтобы от такого рода вещей как-то воздерживаться.





Что делать, если "сорвался" во время поста?













Предпосылка такого вопроса – представление некоего "идеального поста". Будто мы идеально постимся, а потом срываемся. Но, такого не бывает. Надо смиренно отдавать себе в этом отчет. Даже если ты не ел мяса, нужно намечать иной уровень поста. Что у тебя в мыслях? Что у тебя в чувствах? И там ты постоянно срываешься… Поэтому надо понимать, что пост – это ежедневная попытка заново строить свои отношения с Богом.





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