Заказчикам кадров надо активнее проводить профориентацию учащихся - Касперович 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказчикам кадров надо активнее проводить профориентацию учащихся. Такое мнение сегодня журналистам высказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович , подводя итоги вступительных испытаний в этом году, передает корреспондент БЕЛТА.





"Министерство образования в своей каждодневной деятельности осуществляет мероприятия, направленные на повышение эффективности профориентационной работы. И решение этих вопросов лежит в первую очередь в плоскости взаимодействия с заказчиками кадров. Собственно говоря, сегодня рассказать "на пальцах", например, придя в школу, вузу или колледжу о той или иной профессии или специальности невозможно без привлечения заказчика. И если заказчик идет вместе с учреждением образования, а то и впереди него, в школу, колледж и рассказывает, какие есть возможности для профессионального развития, повышения содержания будущей профессиональной деятельности, в росте оплаты труда, такие меры срабатывают ", - сказал Сергей Касперович.





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По его словам, такую плановую и кропотливую работу необходимо проводить, поскольку нередко у абитуриентов есть стереотипы относительно той или иной профессии. "Нужно отметить и внесение изменений в законодательство, в частности в новую редакцию Кодекса об образовании, о развитии целевой подготовки. А целевая подготовка уже предполагает не две стороны, а три: заказчик, абитуриент (в последующем студент) и учреждение образования. То есть прием на целевую подготовку происходит по особой траектории. Заказчик заранее находит своего будущего работника со школьной скамьи, заключает с ним договор, на протяжении всего периода обучения идет сопровождение, включая, где это возможно, дополнительные стипендии и персонализацию процесса обучения через практики, курсовые, дипломные проекты. В результате заказчик получает конкретного специалиста, которого он вел на протяжении всего обучения. Кроме того, есть определенные требования по периоду работы по специальности. Например, после высшего образования - это не менее пяти лет. А это, естественно, уже более серьезная надежда на закрепление данного специалиста", - добавил начальник главного управления.-0-