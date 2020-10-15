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Общество
15 октября 2020, 18:47

Заключительный этап учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" пройдет в Беларуси 16 октября

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заключительный этап командно-штабного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2020", сопровождающийся показным розыгрышем всех тактических эпизодов, состоится 16 октября в Витебской области на полигоне Лосвидо, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"Коллективные миротворческие силы ОДКБ отработают выполнение задач в ходе ведения операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам, осуществят в зоне ответственности "блокирование" и "досмотр" населенного пункта, - проинформировали в пресс-центре. Во взаимодействии с милицейским (полицейским) и спасательными подразделениями отработают задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни".

В заключительном этапе учения примут участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятие приглашены официальные делегации государств - членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

В учении под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко участвуют контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных сил России. Учения проводятся в два этапа и завершатся 16 октября.-0-

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