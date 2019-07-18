Заключительный протокол проверки прохождения белорусско-польской границы подписан в Гродно

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось подписание заключительного протокола проверки прохождения белорусско-польской государственной границы на пограничных водных участках и совместного контрольного осмотра пограничных знаков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Церемония прошла сегодня в гродненском Новом замке. Подписали документ начальник управления делимитации и демаркации государственной границы Госпогранкомитета Владимир Коваленко и начальник отдела пограничного сотрудничества пограничного управления Главной комендатуры пограничной стражи Польши Дариуш Гурецки. В мероприятии приняли участие члены и эксперты совместной белорусско-польской комиссии, посол по особым поручениям МИД Беларуси Игорь Милидович и вице-консул Польши в Гродно Анджей Рачковски.

Совместная комиссия была образована на основании положений договора между правительствами СССР и Польской Народной Республики, подписанного в Москве 15 февраля 1961 года. Она приступила к работе 12 октября 2011 года.

"Мы начинали свою работу в 2011 году и сегодня подписанием заключительного протокола подвели итог совместной белорусско-польской деятельности по проверке прохождения границы. Проверка показала, что граница неизменна. Мы подготовили ряд новых демаркационных документов с использованием современных информационных технологий. Подготовлены новые демаркационные карты в масштабах 1 к 10 тыс., а на отдельные участки - 1 к 5 тыс. Подготовлены также протоколы пограничных знаков и описания прохождения госграницы. Все это итоговые документы нашей работы, - рассказал Владимир Коваленко. - Это первая проверка границы между Беларусью и Польшей, до этого наша республика проводила только делимитацию и демаркацию". Подписанный документ можно назвать "паспортом границы".

"Была проделана огромная работа. Все проблемы, которые возникали, были исключительно технического характера и быстро решались. Теперь оба наших государства будут иметь собственные документы, что очень важно для отношений между Польшей и Беларусью", - подчеркнул Дариуш Гурецки.

Протяженность совместного участка госграницы составляет около 428 км, в том числе сухопутный участок - 186 км, водный - 242 км. Демаркация белорусско-польской границы была проведена в 1946-1947 годах. После этого в 1962 году, а также в 1978-1979 годах проводились проверки прохождения советско-польской государственной границы по рекам, ручьям и каналам.-0-

Фото Госпогранкомитета