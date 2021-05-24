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24 мая 2021, 15:07

Закон о СМИ будет дополнительным барьером для фейковой информации - Ананич

Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон, корректирующий законодательство о средствах массовой информации, будет дополнительным барьером для распространения фейков и будет укреплять безопасность государства в информсфере. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

"Законодательство о СМИ, равно как и любые другие законодательные акты, не является застывшим. Тем более в такой сфере, когда технологии в буквальном смысле каждый день меняют в том числе и наше информационное пространство. Виртуальная среда стала сегодня мощным фактором влияния на людей и, к сожалению, интернет далеко не всегда служит интересам общества и государства, в том числе является инструментов информационных, гибридных войн. И очень важно, чтобы сфера информации имела четкое государственное регулирование для того, чтобы соблюдать баланс государственных и общественных интересов, не допускать разрушения нравственных, общественных устоев и сохранять, оберегать национальную безопасность. Что очень важно", - сказала Лилия Ананич.

Парламентарий отметила в законе два главных постулата. "Закон нацелен на обеспечение реализации конституционного права граждан на получение достоверной информации и обеспечение национальной безопасности Беларуси в информационной сфере, защиту государственных и общественных интересов, - подчеркнула она. - Очень существенно то, что целый ряд статей направлен на регулирование деятельности в интернет-пространстве. В частности, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. Так, запрещается распространять результаты опросов общественного мнения, которые относятся к общественно-политической ситуации в стране, референдумам, выборам главы государства, депутатов Палаты представителей, на основании сведений, которые получены от организаций без соответствующей аккредитации. Запрещается распространение информации с гиперссылками на те информационные ресурсы, доступ к которым ограничен".

Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений).

"Закон наделяет генерального прокурора, прокуроров областей и города Минска правом на ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию. Это принципиально важно, потому что сегодня интернет - это быстрая информация и в случаях угроз национальной безопасности это позволит принимать адекватные решения, в том числе и в оперативном порядке. Аналогичным образом они наделяются правом выносить постановления о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, если таковые условия будут выполняться", - пояснила Лилия Ананич.

Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием. Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности. Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

"Уверена, что закон будет дополнительным законодательным барьером для распространения фейковой информации и будет укреплять безопасность государства в информационной сфере, - заявила депутат. - В законе о массовых мероприятиях также есть определенные положения, которые касаются деятельности представителей СМИ. Стримы, которые мы наблюдали с несанкционированных массовых мероприятий, - вне закона. Поэтому в законе четко регламентируется, что можно, а что нельзя при освещении СМИ несанкционированных массовых мероприятий".-0-

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