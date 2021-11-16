Закон о туризме улучшит правовое положение потребителей туруслуг

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон №129-З "О туризме" улучшит правовое положение граждан, являющихся потребителями туристических услуг, сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма. Документ был принят 11 ноября текущего года

"Закон направлен на обеспечение комплексного и более полного регулирования общественных отношений в сфере туризма, улучшение правового положения граждан, являющихся потребителями туристических услуг, и защиту их прав и законных интересов, совершенствование туристической и экскурсионной деятельности, а также закреплены меры, направленные на развитие туризма в условиях пандемии", - отметили в ведомстве.

В частности, в законе обновлен и дополнен понятийный аппарат в сфере туризма, определены основные принципы, цели и приоритетные направления государственного регулирования сферы туризма, меры по поддержке туристической индустрии, развитию внутреннего и международного выездного туризма, введены способы обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма (договор добровольного страхования ответственности туроператора, банковская гарантия, участие в формировании фонда ответственности туроператоров). Также документом разделена ответственность турагентов и туроператоров перед туристами в рамках заключения договора оказания туристических услуг, определены роль и ответственность туроператора в части оказания туристических услуг как исполнителя по договорам оказания туристических услуг, закреплена возможность заключения договора оказания туристических услуг в электронном виде.

Законом регламентирован претензионный порядок регулирования споров по вопросам оказания туруслуг, расширен перечень сведений о субъектах туристической деятельности, необходимых для включения в соответствующий реестр. Также установлен запрет на осуществление экскурсионного обслуживания без прохождения физическими лицами профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсовода, гида-переводчика. Документом закреплена возможность использования аудиогидов при экскурсионном обслуживании.

Как сообщили в министерстве, с учетом объема нововведений закон "О туризме" вступает в силу с 1 января 2023 года, в части предоставления сведений в реестр субъектов туристической деятельности посредством электронного документа через единый портал электронных услуг - с 1 января 2024 года.-0-