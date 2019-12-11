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Общество
11 декабря 2019, 11:26

Закон об оперативно-разыскной деятельности в Беларуси модернизируют с учетом развития IT

Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон об оперативно-разыскной деятельности в Беларуси модернизируют с учетом развития IT. Поправки уже поступили в Палату представителей. Об этом сегодня сообщил депутат Олег Белоконев, кандидатура которого выдвинута на должность председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие информационных технологий, их активное вовлечение во все сферы деятельности общества диктуют необходимость совершенствовать закон об оперативно-разыскной деятельности. Он уже внесен в Палату представителей и вскоре будет представлен депутатам для предварительного рассмотрения", - проинформировал Олег Белоконев.

В числе других планов профильной комиссии, он назвал подготовку поправок в закон о порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них.

Кроме того, по словам Олега Белоконева, будет продолжена работа предыдущего созыва над весомым пакетом законопроектов. Уже в самое ближайшее время депутатам предстоит рассмотреть во втором чтении новый для страны законопроект о защите персональных данных, поправки в закон о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений.

Постоянная комиссия по национальной безопасности продолжит законотворческую деятельность по совершенствованию регулирования общественных отношений в сфере обороны, национальной безопасности, ликвидацию пробелов в законодательстве в вопросах защиты национальных интересов страны. "Особенно стратегических национальных интересов, без обеспечения которых невозможно само существование белорусского государства", - подчеркнул депутат.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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