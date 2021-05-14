Закон позволяет выявлять и пресекать попытки реабилитации нацизма - Швед

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон позволяет выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма. Такое мнение сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Оба документа, которые ранее были приняты депутатами и одобрены Советом Республики, зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.

Говоря о законе о недопущении реабилитации нацизма, Андрей Швед отметил его сбалансированность.

"Закон позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма", - отметил он.

Генеральный прокурор подчеркнул, что впервые в законодательство введены термины о том, кто такие нацистские преступники, кто их пособники, а также другие определения. Все это, по его словам, в дальнейшем позволит использовать весь арсенал правовых средств для противодействия реабилитации нацизма.-0-