Законодатели выработают предложения по совершенствованию работы с электронными обращениями

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодатели намерены выработать предложения по совершенствованию форм работы с электронными обращениями граждан. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец перед заседанием Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

В ноябре этого года предполагается внесение в Палату представителей проекта закона, который будет корректировать действующий закон "Об обращениях граждан и юридических лиц".

"В век цифровизации потребуется корректировка работы с электронными обращениями граждан. К примеру, за второе полугодие в Палату представителей поступило 1796 обращений, значительная часть из которых - именно в электронной форме. И такая форма приобретает все большую популярность. Полагаю, что в новом законопроекте найдут отражение нормы, которые усовершенствуют организацию работы с электронными обращениями граждан", - пояснила Валентина Ражанец.

Она добавила, что в марте этого года в Палате представителей предполагается провести семинар по указанной теме (законодательство и практика применения). И выразила надежду, что материалы этого мероприятия станут подспорьем для совершенствования законодательства в этой сфере.

Сегодня на заседании рассмотрены вопросы подготовки законопроектов на предстоящую весеннюю сессию, а также план международного сотрудничества Палаты представителей на 2021 год.-0-