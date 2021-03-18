Законодательное регулирование порядка прекращения деятельности ИП требует совершенствования - мнение

18 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Законодательное регулирование порядка прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей требует совершенствования. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал председатель экономического суда Витебской области Олег Киенко по результатам анализа судебной практики по делам с участием ИП и Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения.

Всего в 2020 году в экономический суд поступило 367 исков о прекращении деятельности ИП, инициаторами которых выступил областной орган ФСЗН, или около 26% от общего количества дел в порядке искового производства. "Это значительный объем. Оговорюсь, что с точки зрения отправления правосудия такие дела проблем не создают. Тем не менее суд решил глубже изучить проблему и в результате пришел к выводу о необходимости совершенствования правового регулирования деятельности ИП", - пояснил Олег Киенко.

Дело в том, что сегодня субъект хозяйствования в статусе ИП в любой момент может принять решение о прекращении предпринимательской деятельности и бесконечно долго находиться в таком правовом положении. Если есть задолженность по платежам в ФСЗН, то принудительное исполнение в отношении такого ИП невозможно. Долг зависает, а органы соцзащиты пытаются через экономический суд принудить такого должника или погасить обязательства, или подать заявление о банкротстве с последующим списанием долга.

"На наш взгляд, менее затратно и гораздо эффективнее с экономической точки зрения решать этот вопрос можно не запуская дорогостоящий механизм экономического судопроизводства, а путем списания задолженности", - считает Олег Киенко. Для этого в распоряжении органов соцзащиты есть указ №329 от 13.08.2008 года "О некоторых вопросах признания задолженности безнадежным долгом и ее списания". Еще стоит учитывать, что платежи в ФСЗН - это будущий стаж для начисления пенсионного обеспечения, то есть гражданин должен самостоятельно решать, что для него важнее.

По мнению Олега Киенко, выход из создавшегося сложного положения необходимо искать на стыке применения указа №329 и законодательства, регулирующего порядок прекращения деятельности ИП. "Об этом мы проинформировали Верховный суд и уверены, что соответствующее решение будет найдено", - констатировал председатель экономического суда Витебской области.-0-