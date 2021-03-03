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03 марта 2021, 15:13

Законодательство о государственной статистике претерпит изменения

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Фото из архива
Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство о государственной статистике претерпит изменения - разработан план соответствующих мероприятий, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Национальный статистический комитет на расширенной коллегии подвел итоги деятельности органов государственной статистики в 2020 году. Как отметила председатель комитета Инна Медведева, минувший год стал особенным - COVID-19 научил работать в новых условиях и показал, насколько важны автоматизация всех статистических процессов, развитие электронных коммуникаций и поиск новых источников данных. В то же время год был знаменательным для органов госстатистики Беларуси, которые отпраздновали свой вековой юбилей.

Глава Белстата обратила внимание, что после внесения последних изменений в Закон "О государственной статистике" прошло 5 лет, сегодня назрела необходимость в совершенствовании правовой основы государственной статистики.

Для организации этой работы с участием госорганов проведен правовой мониторинг. Разработан план мероприятий по подготовке законопроекта. Предусматриваются уточнение используемой терминологии и формата представления отчетности, расширение прав и обязанностей других производителей статистики, обеспечение конфиденциальности получаемых административных данных, сближение норм закона с положениями Модельного закона об официальной статистике и Кодекса норм европейской статистики.

Среди важных итогов работы в 2020 году отмечено формирование основных данных переписи населения Беларуси и их презентация. Продолжена глобальная статистическая работа по мониторингу достижения Целей устойчивого развития. Сегодня доступность данных обеспечена по 222 показателям из 265, глобальному уровню соответствует 161 показатель, причем с применением ГИС-технологий уже рассчитываются 9 показателей ЦУР. Национальная платформа по ЦУР при финансовой поддержке ЮНИСЕФ адаптирована к стандарту распространения и обмена данными и метаданными SDMX путем загрузки более 500 структур данных, специально разработанных Статистическим отделом ООН.

Разработанная Белстатом система экологической информации дополнена 4 новыми индикаторами. Практически завершены работы по подготовке методологических основ для построения счетов лесных ресурсов. Начата работа по оценке объемов образования отходов электрического и электронного оборудования, результаты которой будут способствовать подготовке стратегий и государственных программ в части сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов, заполнению международных вопросников.

На основе международных подходов разработана и утверждена национальная методология расчета интегральных показателей бедности: индексов риска и глубины социальной исключенности населения. Они комплексно характеризуют явление бедности: с учетом не только доходов домашних хозяйств, но и наличия у них множественных деприваций в области питания, здоровья, образования, жилищных условий, а также с учетом интенсивности занятости. Внедрение в статистическую практику такого инструмента позволит комплексно описывать проблемы малообеспеченности населения.

В 2020 году продолжены работы в области статистической инфраструктуры.

Белстат одним из первых на пространстве СНГ обеспечил внедрение в статистическую практику международной классификации индивидуального потребления по целям версии 2018 года. Сегодня новая версия КИПЦ уже используется в статистике цен, внутренней торговли, в обследованиях домашних хозяйств. Группировка товаров розничной торговли в соответствии с новой версией КИПЦ обеспечит согласованность различных уровней агрегирования розничного товарооборота и расходов домашних хозяйств в увязке с индексами потребительских цен и улучшит сопоставимость данных системы национальных счетов на международном уровне.

Инна Медведева также рассказала о различных разработках органов госстатистики, совершенствовании механизмов работы, изменении подходов к распространению официальной статистики, участии в международных проектах и мероприятиях.-0-

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