6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство о садоводческих товариществах планируется скорректировать. Это следует из информации, размещенной на сайте Минюста по итогам рассмотрения обращений, поступивших накануне и во время "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Деятельность садоводческих товариществ регулируется указом от 28 января 2008 года №50. "В настоящее время Министерством экономики подготовлен проект указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", предусматривающий корректировку указа №50, который проходит согласование с заинтересованными государственными органами", - говорится в сообщении.

С учетом того, что вопросы деятельности садоводческих товариществ актуальны для граждан, Минюст предложил Министерству экономики рассмотреть вопрос о проведении общественного обсуждения этого проекта.

Ранее существенная корректировка указа №50 проводилась в ноябре 2016 года, когда в него были внесены изменения, касающиеся упрощения процедуры избрания уполномоченных.

Разъяснение отдельных правовых вопросов, поступивших накануне и во время "Большого разговора с Президентом", размещено на сайте Минюста. В частности, есть информация об организации работы службы "одно окно", особенностях взыскания алиментов, подходах к разделу жилья при разводе.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-