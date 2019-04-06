6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство о садоводческих товариществах планируется скорректировать. Это следует из информации, размещенной на сайте Минюста по итогам рассмотрения обращений, поступивших накануне и во время "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.
Деятельность садоводческих товариществ регулируется указом от 28 января 2008 года №50. "В настоящее время Министерством экономики подготовлен проект указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", предусматривающий корректировку указа №50, который проходит согласование с заинтересованными государственными органами", - говорится в сообщении.
С учетом того, что вопросы деятельности садоводческих товариществ актуальны для граждан, Минюст предложил Министерству экономики рассмотреть вопрос о проведении общественного обсуждения этого проекта.
Ранее существенная корректировка указа №50 проводилась в ноябре 2016 года, когда в него были внесены изменения, касающиеся упрощения процедуры избрания уполномоченных.
Разъяснение отдельных правовых вопросов, поступивших накануне и во время "Большого разговора с Президентом", размещено на сайте Минюста. В частности, есть информация об организации работы службы "одно окно", особенностях взыскания алиментов, подходах к разделу жилья при разводе.
Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-
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