Законодательство стран ОДКБ по борьбе с торговлей людьми соответствует международным стандартам - МОМ

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве представило проведенный совместно с Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности комплексный сравнительно-правовой анализ законодательства государств ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшейся сегодня встречи генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с директором московского бюро МОМ Абдусаттором Эсоевым.

"Главным итогом исследования является то, что национальные законодательства всех государств, входящих в ОДКБ, полностью согласуются с общепризнанными международными стандартами и подходами в области противодействия незаконной миграции и торговле людьми", - отметил пресс-секретарь.

На встрече Абдусаттор Эсоев заявил, что в МОМ придается важное значение расширению сотрудничества с ОДКБ, в том числе с учетом того, что все государства ОДКБ являются членами Международной организации по миграции.

"Обе стороны высказали удовлетворение развитием сотрудничества ОДКБ и МОМ и подтвердили намерение добиваться повышения эффективности взаимодействия на направлениях, представляющих общий интерес", - добавил пресс-секретарь.

Международная организация по миграции создана в 1951 году, она является ведущим межправительственным учреждением в области миграции, тесно взаимодействует с правительственными, межправительственными и неправительственными организациями. 26 июля 2006 года между Секретариатом ОДКБ и администрацией МОМ подписан протокол о сотрудничестве.-0-