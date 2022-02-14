Законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии планируют внести в парламент в апреле

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о регулировании безопасности на объектах использования атомной энергии планируют внести в Палату представителей в апреле, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

"Мы находимся на этапе разработки закона о регулировании безопасности на объектах использования атомной энергии. И система технической поддержки как механизм обеспечения научного сопровождения регулирующей деятельности заложена как отдельная статья, как отдельная глава этого закона. Будет более четко определен порядок функционирования этой системы. Предлагается также законодательно закрепить экспертное сообщество, так называемый пул экспертов, которые получили допуски на выполнение различных работ по оценке и экспертизе безопасности. Предполагается создать комиссию по ядерной и радиационной безопасности. Пока я это озвучиваю как позиции этого закона, которые будут, конечно, изучаться на всех уровнях и будет проводиться согласование на уровне органов регулирования. Потом закон попадет в парламент", - рассказала она.

Начальник Госатомнадзора подчеркнула, что на всех этапах будут проходить дискуссии со специалистами в этой сфере "для того, чтобы получить очень мощный инструмент, регулирующий вопросы безопасности в сфере использования атомной энергии".

"В апреле законопроект должен поступить для рассмотрения в парламент", - дополнила Ольга Луговская.-0-

Фото Максима Гучека