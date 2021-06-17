Законопроект о донорстве крови и ее компонентов обсудят на осенней сессии парламента

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов" готовится к рассмотрению на осенней сессии парламента. Об этом журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная новация законопроекта в том, что донору предоставляется право выбора - быть безвозмездным или возмездным донором крови и ее компонентов. Но основная концепция - это смещение, конечно же, в пользу безвозмездного донорства", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

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