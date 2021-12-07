Законопроект о геноциде белорусского народа депутаты рассмотрят на сессии в ближайшее время

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о геноциде белорусского народа депутаты рассмотрят на осенней сессии, сообщил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возможно, он будет рассмотрен сразу в двух чтениях. Работа проведена очень большая", - сказал Владимир Андрейченко.

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". На мероприятии планируется обсудить ход уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, вопросы подготовки проекта закона "О геноциде белорусского народа", будет заслушана информация о злодеяниях нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы войны и послевоенное время, о сокрытии нацистскими преступниками и их пособниками следов массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории Беларуси, о деятельности вооруженных националистических формирований на территории Беларуси в послевоенное время, а также об увековечении памяти жертв Великой Отечественной войны.

В круглом столе принимают участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований и Национального архива.-0-