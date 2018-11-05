Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции получил большой отклик в обществе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции получил большой отклик в обществе. Этот факт отметила координатор проектов ПРООН в Беларуси Наталия Карканица, выступая на общественных консультациях по проекту первого доклада о мерах, принятых республикой по реализации положений Конвенции о правах инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка доклада совпала с разработкой нового закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Его проект находится на общественном обсуждении. Приятно, что он содержит целый ряд положительных и прогрессивных норм. Отражается принцип недискриминации, указано, что такое разумное приспособление, то есть все в духе конвенции, - отметила Наталия Карканица. - Прочитав различные комментарии на правовом форуме, вижу, что проект закона имеет большой отклик, потому что затрагивает интересы большой группы населения".

Заместитель министра труда и соцзащиты Александр Румак подтвердил, что новый законопроект представляет собой комплексный документ. Он объединит два основных закона - "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь" и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", а также будет дополнен новыми нормами и статьями. В нем найдут отражение элементы, которые в действующем законодательстве пока отсутствуют, чтобы обеспечить равенство и полноправное участие инвалидов в жизни общества. "В работе над проектом участвуют и наши партнеры из общественных объединений. По их просьбе общественное обсуждение продлено, чтобы получить как можно больше откликов и учесть их при доработке", - сказал замминистра.

Говоря непосредственно о проекте доклада, Наталия Карканица отметила, что в нем должны найти отражение прогрессивные меры, которые направлены на уход от медицинской модели отношения к инвалидности (она ориентирована на социальную защиту и реабилитацию), что не соответствует конвенции. Вместо этого необходимо продвигать модель, основанную на правах человека. Также должно найти отражение равенство всех перед законом, конкретно - проблематика ограничения трудоспособности и дееспособности людей с инвалидностью.-0-