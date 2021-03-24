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24 марта 2021, 12:43

Законопроект о противодействии экстремизму в ближайшее время поступит в Палату представителей

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о противодействии экстремизму в ближайшее время поступит в Палату представителей, сообщил сегодня журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Шуляк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Генеральная прокуратура с учетом национального и международного опыта правоприменения совместно с другими заинтересованными государственными органами подготовила новую редакцию закона "О противодействии экстремизму". Предварительно работа над проектом закона завершена, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Палату представителей, - рассказал Валерий Шуляк. - При этом следует иметь в виду, что проект закона о противодействии экстремизму не является единственным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в данной сфере: к смежному законодательству могут быть отнесены уголовное, административное законодательство, законодательство о массовых мероприятиях, средствах массовой информации, партиях и иных общественных объединениях. Весь массив этого законодательства в настоящее время подвергается ревизии и совершенствованию".

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в законопроекте даны новые определения понятий "экстремизм", "экстремистские материалы", впервые законодательно закрепляются определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование". "Впервые сформулировано понятие экстремизма (экстремистской деятельности) не только как перечня определенных уголовно наказуемых деяний, но как деятельности по планированию, организации, подготовке и совершению действий, имеющих строго определенные цели для посягательства - независимость, территориальная целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественная безопасность Беларуси, - сказал он. - Экстремистскими материалами предлагается признавать не только информационную продукцию, но символику и атрибутику, предназначенную для вовлечения в экстремистскую деятельность или ее пропаганды".

Перечень деяний, относящихся к экстремистской деятельности, также существенно расширен. В частности, в него включены участие в экстремистском формировании; содействие осуществлению экстремистской деятельности, прохождение обучения или подготовки для участия в такой деятельности; распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан в стране; организация и осуществление захвата зданий и сооружений; нарушение порядка проведения массовых мероприятий, если это повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения или причинение материального ущерба в крупном размере; совершение в целях разжигания расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни противоправных деяний против общественного порядка и общественной нравственности, порядка управления, жизни и здоровья, личной свободы, чести и достоинства личности, а также против имущества.

Предполагается расширить перечень субъектов противодействия экстремизму за счет включения в него органов юстиции, финансовых расследований и мониторинга, местных исполнительных и распорядительных органов, министерств образования и информации. В ранее действующем законодательстве не был определен орган, отвечающий за координацию усилий всех субъектов противодействия экстремизму. В проекте это упущение устранено - предлагается возложить функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, что позволит оперативно реагировать на возникающие вызовы и угрозы.

"Установлен порядок запрета деятельности не проходивших процедуру государственной регистрации формирований граждан, преследующих очевидно экстремистские цели. При этом дано определение понятия "экстремистское формирование" как группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность либо допускающих возможность ее осуществления, либо финансирующих или пропагандирующих ее. Деятельность подобных формирований во внесудебном порядке запрещается на основании решения Министерства внутренних дел или Комитета государственной безопасности, которое в свою очередь может быть обжаловано в суде заинтересованными лицами", - отметил Валерий Шуляк.

Для оперативного решения вопросов о приостановлении деятельности экстремистской организации (это может быть партия, общественное объединение, редакция средства массовой информации) расширены полномочия органов прокуратуры по противодействию и профилактике экстремистской деятельности. Прокуроры областей и города Минска наряду с генеральным прокурором наделяются правом приостанавливать деятельность организаций, подавать в суд иски о признании организаций экстремистскими, запрещении их деятельности и их ликвидации.

Расширен перечень последствий приостановления деятельности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей. В частности, вводится дополнительный запрет на организацию и проведение ими съездов, конференций, общих собраний, участие в работе государственных органов, использование своей символики и атрибутики. Согласно проекту закона органам государственной безопасности, внутренних дел и прокурору предоставлено право при выявлении признаков экстремистских действий (но при отсутствии достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности) объявлять официальное предупреждение гражданам, а также выносить предписания учредителям, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям. Невыполнение требований уполномоченных органов, а также повторное в течение года вынесение предписания являются основанием для ликвидации деятельности организации, индивидуального предпринимателя.

Установлены правовые последствия запрещения деятельности и ликвидации организации, признанной экстремистской, в том числе иностранной и международной. Так, для учредителей и участников экстремистских организаций предусматривается запрет в течение 5 лет учреждать новые организации и средства массовой информации. Аналогичным образом законопроектом устанавливаются последствия для лица, деятельность которого в качестве индивидуального предпринимателя признана экстремистской и запрещена. Указанное лицо в течение пяти лет со дня вступления решения суда о прекращении деятельности в законную силу не вправе регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Проектом установлен ускоренный порядок признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами. Такие дела по заявлениям прокуроров или уполномоченных государственных органов будут рассматриваться судами в порядке особого производства.

Для контроля за исполнением решений, принятых государственными органами в порядке применения законодательства о противодействии экстремизму, законопроектом предусматривается уполномочить Министерство внутренних дел на ведение и опубликование перечней организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Предусматривается, что неисполнение судебного решения о запрещении деятельности организации, иностранной или международной организации, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, запрещении использования их символики и атрибутики повлечет уголовную и иную ответственность.

"Граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением экстремистских действий, будут включены в соответствующий перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, педагогической, издательской деятельностью, а также права занимать государственные должности, проходить военную службу. Финансовые операции таких граждан будут подлежать особому контролю. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных в указанный перечень, вступление в законную силу приговора суда станет основанием для запрета въезда на территорию страны, а для граждан Беларуси - основанием для утраты приобретенного гражданства", - добавил начальник отдела.

Проектом предусмотрено, что любое финансирование экстремистской деятельности недопустимо, повлечет ответственность в соответствии с законодательством и будет рассматриваться как основание для приостановления, ликвидации (прекращения) деятельности организаций, индивидуального предпринимателя.

"Полагаем, что новая редакция закона "О противодействии экстремизму" позволит придать этой работе более системный и целенаправленный характер, будет способствовать совершенствованию правовых и организационных основ противодействия экстремизму для защиты прав, свобод и законных интересов как отдельно взятой личности, так и обеспечения большей безопасности нашего народа и созданного им государства в целом", - заключил Валерий Шуляк.-0-

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