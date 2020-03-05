Законопроект о волонтерской деятельности планируют подготовить к ноябрю

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка проекта закона "О волонтерской деятельности" запланирована к ноябрю 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генеральной прокуратуры.

Волонтерское движение в Беларуси достаточно развито и реализуется многими организациями: БРСМ, БОО "Мир без границ", ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам", Лигой добровольного труда молодежи и др. Однако сейчас нет единого нормативного правового акта, который регулировал бы организацию добровольческого движения, раскрывал виды этой деятельности, устанавливал стимулы и поощрения для волонтеров.

Надзорное ведомство подготовило обоснование и краткую концепцию законопроекта.

Практика прокурорского надзора в сфере защиты прав и законных интересов уязвимых категорий населения, прежде всего детей-инвалидов, молодых инвалидов, сирот, детей, вступивших в конфликт с законом, подтвердила наличие отдельных нерешенных проблем их социальной интеграции и реабилитации.

В частности, сироты, покидая интернатные учреждения, испытывают трудности при адаптации к самостоятельной жизни. Работа госорганов и организаций по социальной реабилитации детей, вступивших в конфликт с законом или потребляющих психоактивные вещества, часто оказывается малоэффективной. Исправление этой ситуации прокуратура видит в том, чтобы задействовать структуры гражданского общества - общественные объединения и волонтеров.

Количество детей-инвалидов, проживающих в интернатных учреждениях, в Беларуси снизилось. Вместе с тем таких детей в стране около 4 тыс.-0-