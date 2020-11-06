Законопроект о волонтерстве вынесен на общественное обсуждение

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект закона "О волонтерской деятельности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национальном правовом интернет-портале.

Проект направлен на определение правовых и организационных основ волонтерской деятельности, а также на стимулирование ее развития в Беларуси.

В обосновании говорится, что документ призван активизировать волонтерское движение в стране, повысить заинтересованность граждан в такой деятельности для достижения социально значимых задач.

Отмечается, что закон не должен чрезмерно зарегулировать эту сферу общественных отношений, поскольку это может не только привести к социальной пассивности волонтеров и их безынициативности, но и создать затруднительные условия их привлечения государственными органами и некоммерческими организациями. Следовательно, закон позволит популяризировать добровольческую деятельность среди граждан разных социальных групп и возрастов, привлечь к ней повышенное внимание общественных и государственных институтов, поднять престиж волонтерства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 18 ноября.-0-