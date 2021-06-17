Законопроект о защите суверенитета и конституционного строя очень своевременный - Кубраков

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" очень своевременный. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли законопроект в первом чтении. Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".

"Законопроект очень своевременный. Мы, прежде чем внести предложения, проанализировали события, которые произошли в нашей республике в 2020 году, а также в других странах, в том числе СНГ. Мы проанализировали, как бы мы действовали в той ситуации, если бы нам пришлось вводить чрезвычайное либо военное положение. И с учетом этого анализа есть необходимость корректировки данных законопроектов, - сказал Иван Кубраков. - Поэтому законопроект очень своевременный и направлен не только на пресечение массовых беспорядков либо каких-то других событий, но в первую очередь направлен на профилактику, недопущение, нейтрализацию угроз и вызовов, которые поступают в отношении нашей республики".

Министр отметил, что Совет безопасности будет координировать работу всех служб, в том числе и силового блока, при введении чрезвычайного положения в особых условиях. "Это определенная необходимость. Должен быть координирующий орган, который в случае, если нам придется вводить чрезвычайное либо военное положение, будет координировать работу абсолютно всех служб, - пояснил он. - Чрезвычайное либо военное положение будет вводиться в том случае, если решить вопросы по наведению порядка и устранению тех проблем, которые будут, другим способом невозможно. То есть необходимы будут какие-то дополнительные ограничительные меры, тогда будет вводиться чрезвычайное либо военное положение".

Все эти меры направлены на безопасность граждан. "И мы ее обеспечим в любом случае", - заключил Иван Кубраков.-0-