Законопроект об амнистии к 75-летию Победы поступил в парламент

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" поступил в Палату представителей. Такая информация размещена на ее сайте, сообщает БЕЛТА.

На данный момент проект закона находится на рассмотрении в Постоянной комиссии по национальной безопасности.

Как сообщалось, законопроект по поручению Президента подготовил Верховный суд. В этом году круг лиц, подпадающих под амнистию, расширен. Так, в него включены несовершеннолетние, совершившие преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. На них будет распространяться эта мера, независимо от частей ст.328 Уголовного кодекса. При этом для осужденных будет задействован институт поручительства. Ходатайства будут рассматриваться только тогда, когда вместе с материалами дела поступят поручительства от близких родственников, что они возьмут на поруки детей и те будут на особом контроле. Поручители должны приложить конкретный перечень мер, как будут социализировать освобожденных.-0-