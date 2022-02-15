15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект, позволяющий обжаловать приговор Верховного суда, находится на рассмотрении Президента. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время приговоры и решения Верховного суда вступают в законную силу немедленно и могут быть обжалованы только в порядке судебного надзора. В 2019 году, когда открывалось новое здание Верховного суда, для развития институтов правосудия в нашей стране главой государства была поставлена задача внести предложение о введении апелляционного порядка пересмотра приговоров и иных судебных постановлений Верховного суда. В плане общей практики уголовного процесса ничего эксклюзивного в этом нет. В той или иной форме эти инструменты обжалования сегодня присутствуют практически во всех наших сходных правовых системах, в том числе в регионе СНГ. Соответствующий законопроект уже разработан и в настоящий момент находится на рассмотрении у главы государства. Законопроект предусматривает введение апелляционного производства по судебным постановлениям, принятым Верховным судом по первой инстанции. Согласно этому документу, приговор Верховного суда немедленно по провозглашении вступать в законную силу не будет. В случае поступления апелляционной жалобы его законность и обоснованность будет проверяться специальной апелляционной судебной инстанцией", - рассказал подробности Валерий Калинкович.

На его взгляд, это позволит в полной мере реализовать право гражданина на обжалование судебных решений. Реализация данного конституционного права проходит в несколько этапов.

"Это позволит более полно реализовать конституционное право гражданина на обжалование судебных постановлений. В судебной "классике" оно реализуется как раз по таким этапам. Сначала, до вступления соответствующего судебного решения в законную силу, это наиболее полная проверка состоявшегося решения. Когда приговор вступает в законную силу, то такое право тоже имеется, но оно, как правило, существует с определенными оговорками. Прямо скажем, объем проверки в таком случае несколько иной", - подвел итог Валерий Калинкович.-0-