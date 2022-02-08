Законопроекты о деятельности парламента и депутатского корпуса рассмотрят на весенней сессии

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроекты о деятельности парламента и депутатского корпуса планируют рассмотреть на весенней сессии, сообщил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич на заседании Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается представленного НЦЗПИ перечня законов, которые потребуют корректировки в связи с конституционной реформой, то основная работа предстоит в ближайшие два года. Вместе с тем подступаться к ней нужно уже сейчас. Прежде всего, это подготовка проектов законов, регламентирующих деятельность парламента и депутатского корпуса. Их нам дополнительно предстоит рассмотреть уже на предстоящей сессии", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, постоянным комиссиям также следует посмотреть, какие корректировки законов с учетом итогов референдума можно осуществить в рамках законопроектов, которые уже находятся в Палате представителей или будут внесены в ближайшее время.

"Например, соответствующую работу, возможно, целесообразно провести по проектам законов об обращениях граждан и юридических лиц, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об изменении законов по вопросам культуры. В самое ближайшее время ожидается внесение законопроекта об использовании атомной энергии, где следует отразить соответствующие корректировки ст.46 Конституции. То есть каждой комиссии по своему профилю необходимо проанализировать законодательство и при необходимости связаться с профильными министерствами, чтобы впоследствии в рамках разработки соответствующих законопроектов максимально оперативно и полно вносить требуемые изменения", - подчеркнул вице-спикер.-0-