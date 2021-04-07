Законы о соцзащите пострадавших от ЧАЭС и контроле за загрязненными зонами соответствуют требованиям времени - депутат

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство в части социальной защиты пострадавших от аварии на ЧАЭС граждан и правового режима территорий, подвергшихся загрязнению, на современном этапе не нуждается в изменении. Таким мнением с журналистами поделился председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Николай Васильков перед заседанием круглого стола в Палате представителей "Чернобыль 35 лет спустя: итоги и проблемы", передает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшие 35 лет созданы комплексные республиканские и союзные программы, с помощью которых обеспечивается адресная защита граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы, а также без которых не было бы возможным социально-экономическое развитие территорий, попавших в зону загрязнения. По словам Николая Василькова, принятые меры позволили сохранить такие районы, как Хойникский, Наровлянский, Ветковский и некоторые другие.

"Были реализованы уже пять государственных программ, сейчас подписана шестая, которая также имеет социальную направленность, - отметил он. - В 1991 году приняты основополагающие законы "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению". В них вносились изменения в разные годы с учетом правоприменительной практики, и сейчас они полностью удовлетворяют требованиям времени. Мое мнение - эти законодательные акты не должны претерпевать изменений, но при этом должны обеспечиваться социальная защита и поддержка людей, радиационный контроль, наблюдение за территориями".

"Сегодня мы хотим посмотреть, что сделано за 35 лет, что нужно сделать, какие перспективы. Обсудить проблемные вопросы, которые поступают к нам в Постоянную комиссию. Надо подойти по-государственному к этим темам", - добавил Николай Васильков.

В мероприятии участвуют депутаты Палаты представителей, руководство министерств и ведомств, ученые. Они обсуждают преодоление последствий чернобыльской катастрофы (в том числе научные основы), развитие территорий, потерпевших от аварии, и организацию социальной защиты и медобеспечения пострадавших граждан, научные основы преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

Николай Васильков подчеркнул, что Республике Беларусь та давняя катастрофа нанесла колоссальный ущерб, став национальным бедствием. Экономические потери, по его словам, на то время превысили $235 млн. Под радиоактивным ударом оказалось более 3,5 тыс. населенных пунктов - 23% общей площади республики. Потребовались меры реагирования как оперативного характера, так и долгосрочного.-0-

Фото Андрея Покумейко

По госпрограмме преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС обновят 2 детских оздоровительных центра