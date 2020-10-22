Закрепление медкадров, жилье и пособия для семей с двумя детьми - депутат о предложениях в соцполитике

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В части совершенствования социальной политики государства необходимо обратить внимание на стимулирование и закрепление медицинских кадров, поддержку семей с двумя детьми. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Василий Панасюк перед диалоговой площадкой на базе ГП "Минскстрой".

"Вопросы развития социальной политики - одни из приоритетных. Даже в ст.1 Конституции наше государство называется социальным. Поэтому с учетом мнений депутатского корпуса, экспертов и рядовых граждан мы на этой диалоговой площадке вырабатываем предложения, которые должны подсказать конкретные направления развития социальной сферы, от которой зависит будущее Беларуси", - отметил Василий Панасюк.

Во время предыдущих встреч поднимался вопрос медицины. "В Минске, пусть не так заметно, но все же есть нехватка медицинских кадров. Прежде всего молодых. Их ведь мало обучить - надо еще и закрепить. Нами обсуждалось, что надо вводить практику строительства общежитий для медработников. И продумать мотивирующие, стимулирующие надбавки", - сказал депутат.

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