Закрытие границ не гарантирует успеха в борьбе с коронавирусом - эпидемиолог

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие границ не гарантирует успеха в борьбе с коронавирусом. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Петкевич.

"Закрытие границ - одна из мер борьбы, которая применяется в ряде стран. Но насколько она действительно поможет защитить территорию? Ведь не прекращаются грузовые авто- и авиаперевозки, круглосуточно едут многочисленные фуры, сменяются водители - этот поток не прекращается. Отгородиться от другого мира невозможно. Полная изоляция границ малоэффективна и сегодня просто невозможна", - считает Александр Петкевич.

К тому же нарушение экономических связей несет большие убытки, приводит к уменьшению ресурсов и возможностей. "Конечно, когда речь идет о здоровье людей, это второстепенно. Тем не менее это важный момент, который также нужно учитывать", - отметил медик.

По его словам, понадеявшись на правительство и закрытие границ, население рискует перестать применять действительно важные профилактические меры. В качестве примера эпидемиолог привел маски, которые, как не раз заявляла Всемирная организация здравоохранения, нет смысла носить здоровым людям. Вместе с тем их ношение создает гарантию мнимой безопасности. Человек не думает о таких совершенно простых, но важнейших мерах, как мыть руки, не трогать лицо, не контактировать с больными, держать дистанцию, воздержаться от участия в массовых мероприятиях. "Опасность в том, что, понадеявшись на одни меры, не всегда научно обоснованные, можно упустить другие", - добавил эпидемиолог.

Более того, сегодня мир очень подвижен, границы прозрачны. И люди все равно, какие бы границы не закрывались, будут путешествовать. К примеру, первый пациент из Ирана, у которого выявили COVID-19, прибыл в Беларусь из Баку, когда еще не было информации, что на его родине зарегистрировано много случаев заболевания.

Страны предлагают различные методы контроля инфекции. По мнению представителей ВОЗ, эффективная борьба может быть лишь комплексной и сочетать три основных элемента: действия на уровне правительства, которое понимает приоритеты в области контроля инфекции, активная работа министерств здравоохранения, образования, формирование позитивного отношения населения к мероприятиям. Без этого любая борьба становится односторонней и малоэффективной, убежден Александр Петкевич.

В этом ключе и борются с инфекцией в Беларуси. Среди действительно действенных мер, по мнению специалиста, тщательный контроль на границе всех прибывающих в страну. Если человек здоров, но прибыл из эпидемически неблагополучной страны, его нужно взять на контроль, а если инфицирован и у него есть симптомы - лабораторно подтвердить и быстро разыскать все контактные лица, посадить их на карантин, изолировать, то есть взять контактные лица под строгое медицинское наблюдение.

Как и при подъеме заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом, точечно можно вводить карантин в отдельных учреждениях образования.

"Борьба должна быть комплексной, и в ней мы должны участвовать все вместе - правительство, Минздрав, другие министерства и ведомства, население", - заключил эпидемиолог.-0-