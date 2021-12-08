Закрытие третьего трудового семестра БРСМ состоится 10 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ 10 декабря официально закрывает третий трудовой семестр - 2021, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"Торжественная церемония состоится в Минске в зале Центра корпоративных мероприятий ЗАО "Атлант" в рамках финала марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство". Планируется, что мероприятие объединит 500 бойцов студенческих отрядов со всей страны, а также ветеранов студотрядовского движения, руководителей организаций, принимающих белорусские студенческие отряды, представителей органов законодательной и исполнительной власти", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, в ходе церемонии чествования лучшим студенческим отрядам, командирам и комиссарам в различных номинациях республиканского конкурса "Трудовой семестр" будут вручены ценные подарки, а лучший студенческий отряд, работавший на молодежной стройке, и лучшая принимающая организация удостоятся переходящих знамен.

"В этом году конкурс традиционно проходил в три тура - районный, областной, республиканский. На заседании республиканской конкурсной комиссии по подведению его итогов было рассмотрено 132 заявки и определены победители в 16 номинациях. Проведение конкурса - одна из традиций студотрядовского движения. Главная цель этого проекта не только определить рейтинг студенческих отрядов и принимающих организаций, но и стимулировать штабы студенческих отрядов всех уровней к совершенствованию профессиональной деятельности, - пояснил второй секретарь ЦК БРСМ. - В этом году были усовершенствованы критерии оценочной шкалы. Комиссия учитывала не только профили и отрядную деятельность, но периоды его работы, а также продолжительность. То есть те отряды, которые отработали большее количество дней (а в этом году у нас отряды работали три и даже четыре месяца), имели преимущество при определении победителей конкурса".

Перед началом церемонии в фойе центра запланирована работа интерактивных площадок, развернется выставка творческих работ победителей конкурса "Трудовой семестр", вернисажа "Отряд is", состоится презентация новой книги воспоминаний ветеранов студотрядовского движения "Наш третий трудовой".

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В 2021 году Республиканский штаб студенческих отрядов трудоустроил 33 538 человек в составе 2383 студенческих отрядов, реализовал ряд республиканских молодежных трудовых проектов, среди которых строительный "Город молодости (Всебелорусская молодежная стройка в Островце), производственный "Атлант-2021" в Минске, сельскохозяйственный "Толочин" в Толочине и другие.-0-