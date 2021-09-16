Закрытие учения "Запад-2021" состоится на Обуз-Лесновском полигоне 17 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие белорусско-российского стратегического учения "Запад-2021" состоится на полигоне Обуз-Лесновский 17 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятии запланированы выступления министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковника Сергея Истракова, заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Казахстана полковника Виктора Житника. Кроме того, состоится награждение участников учения, добившихся наилучших результатов.

Присутствующие смогут увидеть прохождение колонн техники подразделений, принимавших участие в "Западе-2021". Перед трибуной пройдут основные образцы бронетехники сухопутных войск Беларуси и России. Техника будет представлена основными средними танками Т-72Б и Т-80, боевыми машинами пехоты БМП-2, боевыми машинами десанта БМД-4, артиллерийскими системами 2С5 и 2С19, реактивными системами залпового огня БМ-21 и "Торнадо".

Помимо этого, запланирован пролет воздушного эшелона стран-участниц учения. В небе над полигоном можно будет увидеть военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5, вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-24, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, а также учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, самолеты-штурмовики Су-25, тактические истребители МиГ-29, истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты Ил-76.

Торжественная церемония закрытия учения завершится праздничным концертом.-0-