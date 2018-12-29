Закулисье кукольного театра

Им посчастливилось заглянуть за кулисы Белорусского государственного театра кукол, которому в этом году исполнилось 80 лет.
"Морозко", "Малыш и Карлсон", "Волк и семеро козлят" - яркие, красочные и запоминающиеся постановки кукольного театра маленькие зрители всегда принимают с восторгом. Но немногие знают, какой путь проходит кукла, прежде чем попасть на сцену.
Сначала куклы для постановки рождаются в руках художников-бутафоров. Затем заготовки попадают в цех, где над ними колдуют мастера швейного дела. Кстати, одевать кукол дело сложное, ведь они такие маленькие, а значит, выверять приходится каждый стежок и пуговичку. После того как кукла готова, ее предстоит "оживить" на сцене - ввести в постановку. За каждой куклой стоит живой актер, который наделяет ее голосом и движениями.
Куклы проживают на сцене долгую жизнь, а потом, как и люди, уходят на пенсию - перемещаются в музей кукол.
О жизни театра и кукол смотрите в сюжете юных телезвездочек.
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